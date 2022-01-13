从七夕故事里读出“积极”和“健康”

结婚37年，这几年每天一起健步走，是属于他们的“浪漫约会”；结婚46年，如今每天督促彼此吃药，是他们之间的情话；结婚35年，4个多月前妻子突发脑出血，丈夫在不离不弃中演绎“最浪漫的事”。

结婚37年，这几年每天一起健步走，是属于他们的“浪漫约会”；结婚46年，如今每天督促彼此吃药，是他们之间的情话；结婚35年，4个多月前妻子突发脑出血，丈夫在不离不弃中演绎“最浪漫的事”。昨日是七夕，看晚报，三对老年夫妻一路走来，他们的爱情故事没有太多的轰轰烈烈，只有细水长流的关爱和陪伴，让他们成为彼此的健康伴侣。

“迢迢牵牛星，皎皎河汉女”。在七夕这个中式情人节，牛郎和织女银河相望、鹊桥相会，那经典的爱情故事，洋溢着爱意、传递着温情，令人充满憧憬。执子之手，与子携老，这样的爱情人皆向往，然而爱情是一场马拉松，没有健康，何来浪漫？有了健康的身心，才能让人们在爱情的道路上，驰骋得更长远。头发花白时还能一起携手走世界，还有什么比这个更浪漫呢？！

有人说，婚姻里没有杨过和小龙女，只有烟火凡人、柴米夫妻。诚然，老年夫妻不像年轻人，爱情的“仪式感”强，因为他们的爱情变得简单、琐碎，就藏在柴米油盐和头疼脑热里。比如，家住老城区的李平和李素娟这对老夫妻爱上了一起锻炼的那种快乐，长年保持健步走，走着走着，人慢慢变得开朗，身体也越来越好了；再如，70岁的吴萍(化名)曾害了一身病，一度以为自己活不到退休，她和老伴儿几十年互相扶持，乐观面对疾病，每天彼此监督提醒对方避免漏服药，成为雷打不动的习惯，让他们带病生存同样活出精彩……从晚报呈现的七夕故事里，我们读出了“积极”和“健康”。这样乐观健康的爱情生活，平淡而真挚、温暖而恒久，穿越时光，绽放出闪亮的光芒。

“七”待是你，“夕”望是你。对老年人来说，有钱难买老来伴，老年夫妻情更浓。老年人健康养老，夫妻之间的情感陪伴和相互照顾，是最核心、最重要的关系，远非子女所能比。希望所有的老年夫妻，从心出发、用心经营，不离不弃、彼此相依，用积极乐观的心态和科学健康的方式，在岁月的洗礼中沉淀属于自己的幸福，那是对传统七夕文化的最好回望！(洛报融媒·洛阳网记者 新闻观察员 洛谭)