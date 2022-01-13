洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

从七夕故事里读出“积极”和“健康”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:47

　　结婚37年，这几年每天一起健步走，是属于他们的“浪漫约会”；结婚46年，如今每天督促彼此吃药，是他们之间的情话；结婚35年，4个多月前妻子突发脑出血，丈夫在不离不弃中演绎“最浪漫的事”。昨日是七夕，看晚报，三对老年夫妻一路走来，他们的爱情故事没有太多的轰轰烈烈，只有细水长流的关爱和陪伴，让他们成为彼此的健康伴侣。

　　“迢迢牵牛星，皎皎河汉女”。在七夕这个中式情人节，牛郎和织女银河相望、鹊桥相会，那经典的爱情故事，洋溢着爱意、传递着温情，令人充满憧憬。执子之手，与子携老，这样的爱情人皆向往，然而爱情是一场马拉松，没有健康，何来浪漫？有了健康的身心，才能让人们在爱情的道路上，驰骋得更长远。头发花白时还能一起携手走世界，还有什么比这个更浪漫呢？！

　　有人说，婚姻里没有杨过和小龙女，只有烟火凡人、柴米夫妻。诚然，老年夫妻不像年轻人，爱情的“仪式感”强，因为他们的爱情变得简单、琐碎，就藏在柴米油盐和头疼脑热里。比如，家住老城区的李平和李素娟这对老夫妻爱上了一起锻炼的那种快乐，长年保持健步走，走着走着，人慢慢变得开朗，身体也越来越好了；再如，70岁的吴萍(化名)曾害了一身病，一度以为自己活不到退休，她和老伴儿几十年互相扶持，乐观面对疾病，每天彼此监督提醒对方避免漏服药，成为雷打不动的习惯，让他们带病生存同样活出精彩……从晚报呈现的七夕故事里，我们读出了“积极”和“健康”。这样乐观健康的爱情生活，平淡而真挚、温暖而恒久，穿越时光，绽放出闪亮的光芒。

　　“七”待是你，“夕”望是你。对老年人来说，有钱难买老来伴，老年夫妻情更浓。老年人健康养老，夫妻之间的情感陪伴和相互照顾，是最核心、最重要的关系，远非子女所能比。希望所有的老年夫妻，从心出发、用心经营，不离不弃、彼此相依，用积极乐观的心态和科学健康的方式，在岁月的洗礼中沉淀属于自己的幸福，那是对传统七夕文化的最好回望！(洛报融媒·洛阳网记者 新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 滨河南路拓宽改造工程何时完工？洛阳...
  • 外地绿牌电动车在洛阳可以骑行吗？市...
  • 江西安福幼儿园重大刑事案嫌疑人被抓
  • 涉及50多个专业！洛阳中级职称评审权...
  • 稳步推进！洛阳石化百万吨乙烯项目进...
  • 河南嵩山龙门队回归主场 周日迎战北京...
  • 宜阳县白杨镇建设足球生产基地 年产...
  • 提醒！洛卢高速宜阳段9日-12日白天因...
  • 厉害了！这家洛阳企业独家配套比亚迪...
  • 全民健身日，洛阳市体育中心体育场馆...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    盛夏清荷

    只有河南 戏剧幻城

    晨练

    桃花沟风光
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605