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“安和医院爱的妇产”2022阳光助学健康行活动正式启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 18:25

　　7月26日，“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动启动以后，得到了社会各界爱心人士和企业的积极响应，纷纷捐款助力洛阳励志学子，点燃寒门励志学子的希望与梦想。

　　“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动由洛阳日报报业集团、市妇联、市慈善总会主办，“安和医院爱的妇产”冠名，活动由洛报爱心帮扶中心、洛阳市公益顺风车协会执行。今年的助学活动将列入市慈善总会“2022年扶弱济困兴河洛乡村”项目，同时，借助腾讯“99公益日”募捐，将爱心扩大，助力更多的寒门励志学子走入大学校门。

　　爱心助学 筑梦未来

　　“爱心助学·筑梦未来”,洛阳安和医院以公益回馈社会。2022年8月6日-9月30日，洛阳安和医院将开展“安和医院爱的妇产”阳光助学健康行公益活动，关注洛阳学子及家庭成员的身体健康，切实地帮助有需要的家庭解决健康问题,也为参与2022洛阳晚报阳光助学活动的爱心人士和团体献上健康感恩回馈。

　　妇科疑难病健康援助

　　“洛阳安和医院·爱的妇产”为学子家人提供健康援助。如学子家人患有以下疾病：子宫肌瘤、卵巢囊肿等妇科肿瘤、尿失禁、子宫脱垂、子宫内膜异位症等妇科疑难病，安和医院将提供健康援助，专家会诊后提供治疗或手术援助。

　　安和青春美丽基金

　　凡高中、大学毕业生，以及捐助本次“阳光助学活动”的爱心人士，均可免费领取洛阳安和医院“800元美丽基金代金券”。

　　高三毕业学子家长健康关爱行动

　　凡高三毕业生的家长(仅限父母)，均可享受洛阳安和医院“高三学子父母关爱体检套餐”2折优惠。

　　助学爱心人士感恩健康回馈

　　凡参与本次活动捐助奉献的爱心人士和团体，均可获赠洛阳安和医院价值2000元钻石VIP卡一张(含免费体检等多项健康福利)。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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