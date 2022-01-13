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汛期的安全防范措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.01 08:35

　　●及时关注天气预报和汛情预警信息

　　汛情预警由低到高依次为蓝、黄、橙、红四个等级。当发布黄色及以上等级汛情预警或遭遇暴雨时，建议尽量减少外出。在暴雨来临前，如果身处山区沟谷，要尽快出山或到安全地带躲避。如果身处低洼区域，可因地制宜采取砌围墙、放置挡水板、准备小型抽水泵和沙袋等预防措施。一旦室外积水漫入屋内，需要及时切断屋内电源与气源，把容易浸泡损坏的物品置于高处。

　　●重要场所要强化防范措施

　　居民住房、学校、医院、建筑工地、企事业单位、旅游风景区、车站码头等重要场所、要害部位要进一步强化各项安全防范措施，严防因汛情发生各类次生灾害。针对部分灾区可能出现停水停电的情况，要做好防火灾、防煤气中毒、防房屋倒塌等事故的预防工作。

　　●做好雨天的特殊火灾预防工作

　　天降大雨不等于不发生火灾。由于天气潮湿，电器线路不严密，或电器“回潮”突然接通电流等情况，均易引发火灾。此外，在雨天还要注意防雷避雨，电线遭雷击容易短路着火。

　　●暂停爬山等户外活动，远离危险区域

　　在强降雨频繁的时期，不要进行登山等户外活动。降雨频繁，雨量较大，加之地形地貌特殊，山区发生山体滑坡的可能性便会增加。山区地形复杂、人烟稀少，一旦发生意外，救援难度大。

　　如果遇到急事，一定要外出，请及时了解路况信息，避开积水的路段和易发生山洪、泥石流的路段。不要在桥洞、山口等低洼地带停留，以免陷入险境。骑车的人员应下车推行，注意观察，绕开有水流旋涡的地方，要防止跌入窖井、地坑。此外，雨季外出还要带上哨子、手电等物品，以便及时发出求救信号。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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