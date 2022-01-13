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洛阳理工学院河南科技智库研究基地揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 19:09

　　28日，洛阳理工学院河南科技智库研究基地举行揭牌仪式。

　　据悉，河南科技智库研究基地是省科协依托全省学会、高等院校、科研院所、新型研发机构等设立的，具有较为丰富的科技创新决策咨询研究经验，拥有稳定且结构合理的人才队伍，在相关专业领域具有较强研究实力、能够高质量完成各类调研以及相关研究任务的科技创新决策咨询研究平台。

　　研究基地的主要任务是围绕河南建设国家创新高地的战略需求，充分发挥自身特色优势和基础，面向科技创新重要领域和重大前瞻性问题，开展持续深入的专业特色研究，努力为强化河南科技智库的科技创新策源功能、构筑新时代河南创新发展战略优势和构建新发展格局提供智力支撑。

　　洛阳理工学院申报的“河南科技智库绿色建材创新发展研究基地”是首批5个河南科技智库研究基地之一。此外，在科技智库调研课题方面，洛阳理工学院申报的“河南装备制造重点产业提质增效现状调研——以起重机械产业为例”获科技智库重点调研课题立项，“工业互联网与河南建材行业创新融合的应用场景、赋能路径及推进机制研究”获科技智库一般调研课题立项。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 实习生 丁博 通讯员 黄炎培）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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