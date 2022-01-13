气象提醒！近一个小时内洛阳市区降水较强

刚才，洛阳市气象台发布雨情跟踪信息：目前洛阳市主城区、孟津、新安、伊川、宜阳、嵩县，近一小时降水较强，雨带正在向东北方向移动。

刚才，洛阳市气象台发布雨情跟踪信息：目前洛阳市主城区、孟津、新安、伊川、宜阳、嵩县，近一小时降水较强，雨带正在向东北方向移动。

另外，洛阳市气象台发布预报：今天白天到夜里，洛阳全区阴天有中阵雨或雷阵雨，部分地区大雨，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏西风3级左右，最高气温25℃～27℃，最低气温18℃～20℃。

气象部门提醒：夏季多强对流天气，易出现短时强降水，市民出行一定要注意交通安全，及时关注最新天气预报预警信息。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)