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府院联动实质性化解行政争议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 08:33
偃师区行政争议化解中心调解员（右）了解案情

　　近日，在偃师区行政争议化解中心，经调解员刘海波的主持调解，偃师区居民王某、李某某当场赔偿师某某医疗费等各项损失4000元，双方握手言和。同时，师某某也主动撤回了对偃师区政府、洛阳市公安局偃师分局提起的行政诉讼。

　　偃师区行政争议化解中心设在偃师区法院，是我市首家化解行政争议的组织和协调机构，于今年5月9日挂牌运行，按照“党委领导、政府参与、法院主导”的原则，打造实质性化解行政争议的运行工作平台，加强府院联动，着力强化源头治理，对行政争议提前介入，共同化解涉诉行政争议，进一步推进行政争议源头防控、多元化解，提升行政与司法效率，促进法治政府建设，推动区域经济高质量发展、社会和谐稳定。

　　该行政争议化解中心受理范围为：以区各行政职能部门、镇政府和街道办为被告的行政赔偿、行政补偿、行政协议诉讼；土地、山林、矿藏等自然资源权属争议等行政争议；其他需要协调化解的行政争议。

　　“我们对起诉到法院的行政争议，由涉诉行政机关和法院共同开展诉前、诉中、判后和执行全过程化解工作，从而实质性化解行政争议，维护公民、法人和其他组织的合法权益，支持行政机关依法行使职权。”该行政争议化解中心有关负责人介绍，同时还将以该中心为有效载体，全面落实行政机关负责人出庭应诉制度，提高行政机关应诉质量；建立对行政争议的共同调研工作机制，努力促进法治政府、法治社会建设。

　　近年，我市积极开展府院联动，构建多元行政争议化解体系，建立行政审判与行政执法、行政复议联席会议制度，健全长效的资源共享、工作交流、协调和解等规范化工作机制，打造多元行政争议化解体系，利用各自优势充分发挥行政调解的职能作用、司法调解的主导作用，以及调解工作对依法裁判的补充作用，初步形成了全层级覆盖、宽领域联动、常态化运行工作格局，形成了化解合力，有力推动了法治政府、法治社会建设。

　　“我们将实质性化解融入审判全过程，着力加强诉前辅导、甄别分流，对有化解可能的案件，导入一站式多元化解平台，引导当事人先行协商和解或者委派调解组织调解。”市中级人民法院有关负责人介绍，在诉讼中，法院采取专案化解、委托化解等形式，尽最大努力实现争议化解。同时，最大限度激发行政机关发挥行政职能化解行政争议的潜能，对涉众型案件或其他有重大影响的案件，通过向行政机关发送争议化解建议函、败诉风险提示函、联合研讨分析等形式，充分发挥行政机关的组织优势和司法机关的专业优势，着力提升行政争议前端治理能力，合力化解重大矛盾。

　　前不久，市中级人民法院发布《全市法院行政案件司法审查报告(2021年度)》，对我市行政案件进行分析，梳理行政执法存在的问题，提出有针对性的建议与预防、改进措施，及时敦促行政机关做好整改，促进行政机关依法行政，更好地为我市改革发展稳定保驾护航。

　　据介绍，全市法院系统将坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，积极争取政府和各行政机关等支持配合，构建纠纷化解合力，更好地发挥人民法院在多元化解中的参与、推动、规范、保障作用，从源头上预防、化解行政争议。同时，努力探索总结行政争议化解的新路径、新模式，及时总结行政争议多元化解机制改革的成功经验，推动更多法治力量向引导和疏导端用力，加强行政争议源头预防、前端化解、关口把控，最大限度实质性化解行政争议，更好地维护社会稳定，促进经济社会发展。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹 郑宇辉 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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