健全完善立法机制 推进法治政府建设

近年，我市不断健全完善“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法机制，以民生为根本，以民意为导向，以良法促善治，加快推进法治政府建设。

近年，我市不断健全完善“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法机制，以民生为根本，以民意为导向，以良法促善治，加快推进法治政府建设。

近年，我市坚持推进科学立法、民主立法、依法立法，用好地方立法权，结合洛阳实际情况“量体裁衣”，实行“小切口”立法、立管用的法，充分发挥立法工作的规范和促进作用，起草制定了一批“小切口、立得住、真管用”的法规，以良法促进发展、保障善治，回应民生关切。

例如，为了加强水资源管理，合理开发、利用、节约和保护水资源，推进水生态文明和节水型社会建设，促进经济社会高质量发展，根据《中华人民共和国水法》等有关法律、法规，我市结合实际，制定了《洛阳市水资源条例》。该条例经市人大常委会通过、省人大常委会审查批准，于今年3月1日起施行。

我市围绕历史文化保护等，紧盯城市提质、民生改善、生命财产安全等群众实际需求，以“小切口”为导向推动立法转型，调研了洛阳关林遗址保护、停车管理等项目，制定了《洛阳市二里头遗址保护条例》《偃师商城遗址保护条例》《洛阳市志愿服务管理办法》等法规规章。

在立法工作中，我市坚持全过程人民民主，认真落实“1543”立法工作机制，注重选题针对性、起草广泛性、立法科学性，让人民群众的真实意愿渗透于立法过程中，让人民群众的满意渗透于法律的各个章节条款中，把全过程民主贯彻于立项、起草、论证、审议、监督等立法工作的全链条全方位，以立法实现和维护最广大人民群众的根本利益。

例如，在《洛阳市文明养犬管理条例(草案)》的制订过程中，市公安局公开征求社会各界和广大市民意见，进一步研究修改；市司法局组织立法座谈会，邀请各县区及相关单位，对该条例涉及的责任单位、部门职责、法律责任等方面充分发表意见，有针对性地提出修改建议，对其中涉及的难点问题再次进行论证。

我市还在全省率先推行委托第三方立法机制和政府法律顾问制度，对专业性较强的立法项目委托律师事务所、高校等第三方研究起草，出台《关于建立政府法律顾问制度的意见》，形成“1+3+1”法律顾问制度体系，建立市县乡三级政府法律顾问网络。

自2019年以来，我市累计使用法律顾问376人次，召开立法论证会、立法审查会、立法协调会及征求意见会40余次，通过报纸、政府网站、新媒体等渠道公开草案，累计收集意见建议5000余条，确保立法接地气、聚民智、察民情、惠民生。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）