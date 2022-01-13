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洛阳市召开创建全国法治政府建设示范市视频调度会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.02 08:32

我市召开创建全国法治政府建设示范市视频调度会
杨骁参加会议并讲话

　　3月31日下午，我市召开创建全国法治政府建设示范市视频调度会，听取创建工作进展情况汇报，部署下阶段工作。市委副书记、政法委书记杨骁参加会议并讲话。

　　杨骁强调，各级各部门要进一步提高政治站位，扛稳扛牢政治责任，以更强的决心、更实的举措、更大的力度，高标准、高质量、高效率做好全国法治政府建设示范市创建工作。要压实工作责任，抓好问题整改和总结提升，深入开展实地走访，进一步提升执法水平，认真做好释法说理工作，继续发扬“一中心、两优先、三抓手”的服务型行政执法洛阳经验，打好这一“洛阳品牌”。要坚持以人为本，把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态，有效提高矛盾纠纷调处效率，切实解决好群众合理诉求，提升群众满意度。要强化检查督导，做好跟踪问效工作，坚持问题导向、结果导向，切实将全市法治政府建设领域的一些痛点、堵点、难点问题全部“销号清零”。要加大宣传力度，聚焦本单位、本领域、本地区法治政府建设成果、成效，深入挖掘政务服务、行政执法、法律服务等方面的特色亮点，充分展现洛阳坚持人民至上、惠民利民的良好形象，多角度、多层次、多元化传播洛阳法治政府建设的力度和温度，为成功创建全国法治政府建设示范市营造良好氛围，确保创建工作圆满成功，为加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌作出新的更大贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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