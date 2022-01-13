9日下午，我市召开创建全国法治政府建设示范市工作推进会，通报创建工作进展情况，对下一步重点工作进行再部署、再推进。

徐衣显对创建全国法治政府建设示范市工作提出要求

践行法治思想大力推进示范创建

高质量建设人民满意的法治政府

杨骁主持会议

9日下午，我市召开创建全国法治政府建设示范市工作推进会，通报创建工作进展情况，对下一步重点工作进行再部署、再推进。市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入践行习近平法治思想，坚持以人民为中心，坚定信心决心，扛牢责任担当，奋力攻坚破难，全力以赴推进创建工作，加快建设高质量法治政府，全面打造新时代法治洛阳，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”筑牢坚强法治保障。

就进一步做好创建全国法治政府建设示范市工作，徐衣显指出，依法行政是全面依法治国的主要内容，示范创建是建设法治政府的重要载体，对优化营商环境、保障经济高质量发展、推进治理体系和治理能力现代化等都具有重要意义。一要务必高度重视，凝心聚力抓落实。良好的法治环境是稳住经济大盘、保持大局稳定、增进民生福祉的重要支撑，各级各部门要把示范创建作为重要政治任务和民生工程，把人民满意作为根本衡量标准，坚定创则必成的信心决心，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，树牢问题导向、结果导向，把各项创建任务做实做细做到位。二要务必把握重点，精准精细提质效。各级各部门要以项目化、清单化、台账化方式，对照创建要求，抓住重点关键，全面对标检视，举一反三、查漏补缺、改进提升，全面深入做好对接准备，高质高效完成创建任务，彰显“洛阳特色”、体现“洛阳水平”、展示“洛阳形象”。要全市域、全媒体宣传创建意义、成功经验、亮点特色，持续提高群众知晓率和公众参与度，营造齐心协力、共建共享的浓厚氛围。三要务必扛牢责任，协力攻坚求突破。全市上下要树牢“一盘棋”思想，市法治政府建设领导小组要牵头抓总、动态调度，各县区、各部门要分工负责、协同联动，层层压实责任链条，加密加力督导检查，从严从实考核奖惩，彻查彻改见底清零，确保人人担责、条条落实、件件落地、事事见效，为创建圆满成功提供坚实保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

市委副书记、政法委书记杨骁主持会议。张武清等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 孙小蕊)