洛阳将持续把普法融入法治实践、基层治理、日常生活

记者从市司法局获悉，我市将深入落实“八五”普法规划，持续把普法融入法治实践、基层治理、日常生活，提升全民法治素养，扎实推进法治政府建设。

小学生接受法治宣传教育

记者从市司法局获悉，我市将深入落实“八五”普法规划，持续把普法融入法治实践、基层治理、日常生活，提升全民法治素养，扎实推进法治政府建设。

开展法治宣传教育 提升全民法治素养

前几天，涧西区厂北小学的30余名师生，前往涧西区青少年法治教育基地开展暑期法治安全教育，培养法治观念、提升安全意识。在这里，孩子们通过触摸屏模拟手机与电脑环境，以互动形式学习防范电信诈骗及网络安全知识，借助VR技术体验校园霸凌事件与性侵在不同场景下如何采取措施……

普法工作是法治政府建设的重要内容。我市将积极开展公民法治素养提升行动，实行公民终身法治教育制度，不断扩大、提高法治宣传教育覆盖面和影响力，不断提升全体公民法治意识和法治素养。

根据部署，我市将围绕群众关注的社会热点问题，加强宪法、民法典和传染病防治、食品药品、妇女儿童权益保护、知识产权等与人民群众生产生活息息相关的法律法规的宣传；开展主题普法宣传活动，加强防范非法集资和电信网络诈骗普法宣传，围绕涉及老年群体的各类诈骗广泛开展普法宣传教育，积极引导群众有效识骗防骗。

发挥“关键少数”作用 提升依法行政能力

我市将坚持落实国家工作人员学法用法制度，发挥“关键少数”作用，推动领导干部发挥带头作用，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。

与此同时，我市还将完善国家工作人员学法考核评估机制，领导班子和领导干部在年度考核述职中进行述法，把法治素养和依法履职情况纳入考核评价干部的重要内容；建立领导干部应知应会法律法规清单，推动国家工作人员旁听庭审活动常态化。

“将加强基层组织负责人学法用法工作，每年至少开展1次村(社区)‘两委’干部法治培训，提高基层干部依法办事意识和依法治理能力。”市司法局有关负责人介绍，每年至少开展1次基层行政执法人员法治培训，提升依法行政能力。