中超第一阶段收官：嵩山龙门队异军突起 向最好名次发起冲击

经过一个多月的激战，中超联赛第一阶段收官。11日晚，在第10轮的一场较量中，河南嵩山龙门队以6∶2的悬殊比分击败长春亚泰，创造了河南队进入中超联赛以来单场进球纪录，圆满完成第一阶段的全部比赛。中超第二阶段将在8月5日开战，届时联赛将恢复主客场制。

(嵩山龙门队6:2击败长春亚泰队现场，新华社供图)

经过一个多月的激战，中超联赛第一阶段收官。11日晚，在第10轮的一场较量中，河南嵩山龙门队(简称河南队)以6∶2的悬殊比分击败长春亚泰，创造了河南队进入中超联赛以来单场进球纪录，圆满完成第一阶段的全部比赛。中超第二阶段将在8月5日开战，届时联赛将恢复主客场制。

数据亮眼，进攻端多点开花

自6月4日首轮打响，河南队在不到40天踢10场球的魔鬼赛程里，交出了7胜2平1负积23分的优秀答卷，名列中超联赛积分榜前三，稳居争冠集团的有利位置。这个成绩在本赛季开始前是很多人没有预料到的。

尤其是在进攻端，河南队在10场比赛中打入23粒球，并多次奉上单场3球的上佳表现，与去年整个赛季打进19个球形成巨大的反差。亮眼的数据背后，离不开外援的出色发挥和新援的高光表现。

跟随球队经历了完整的备战期，前锋外援卡兰加今年的状态堪称神勇，目前打入5个进球，是队内射手王。紧随其后的巴西射手多拉多贡献4粒进球和3次助攻，外援阿德里安打入一球贡献3次助攻。这三杆洋枪扛起河南队的进攻大旗。

外援一路“乘风破浪”，本土选手的表现也可圈可点。新晋加盟的黄紫昌打入3个球、贡献3次助攻，成为卡兰加伤病休战时的中流砥柱。此外，钟义浩贡献两个进球，韩东、杨帅、赵宇豪、迪力穆拉提、冯博轩、马兴煜等球员本赛季均有所斩获，河南队本赛季取得进球的有11人，可谓多点开花。