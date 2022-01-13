90余万元投资“收藏品” 养老钱几乎全打了水漂

近年来，利用老年人信息不对称及他们追求高收益的心理，骗子以投资“收藏品”为饵，引诱受害者落入集资诈骗陷阱的事情屡见不鲜。

近年来，利用老年人信息不对称及他们追求高收益的心理，骗子以投资“收藏品”为饵，引诱受害者落入集资诈骗陷阱的事情屡见不鲜。市处非办提醒广大市民，警惕此类非法集资陷阱。

●案例

近日，山东临沂一法院宣判了一起非法集资案件：被告人胡某某、石某某、王某某等5人利用青岛某商贸公司驻临沂市分公司工作人员的身份，以投资邮票、纪念币等业务的名义，许诺按月支付高额利息，通过发放传单、领取礼品、客户推荐等途径，向社会公众非法吸收资金。

法院经审理查明，该公司共吸收302人投资，非法吸收资金6000万余元，向客户支付本金、收益、红利共计4600万余元，尚有客户投资款1400万余元未兑付。5名被告人分别被判处1年6个月至3年有期徒刑，并处罚金3万元到5万元。

本案300余名受害者当中，绝大多数为老年人。其中，家住临沂市兰山区的73岁居民王先生在犯罪分子的蛊惑下，先后拿出90余万元养老钱投资，除了收到6.6万元利息，其余的资金全部打了水漂。

●解析

市处非办工作人员说，老年人容易掉进骗子的陷阱，一方面是因为他们大多缺乏收藏等相关领域的专业知识，另一方面，老年人的信息不对称，无法及时掌握瞬息万变的市场信息，更多依赖投资公司提供的信息，容易被骗子欺骗。

●提醒

市处非办工作人员提醒广大老年人，投资收藏品具有很大风险，在投资理财时一定要谨记：“高回报=高风险”，投资不能只看收益。在选择投资前，应及时告知亲友和子女，避免盲目投资带来损失。此外，一些不法分子利用空巢老人孤独、渴望交流的心理，通过电话或者上门推销等形式，用虚情假意编织陷阱。对此，市处非办工作人员建议，老年人要对陌生人保持警惕，不要轻信对方的花言巧语，亲人也应加强沟通与陪伴，帮助老人远离陷阱。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）