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新建住宅开通燃气必须安装报警系统吗？燃气公司这样回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 11:28

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新建住宅首次开通燃气，必须安装报警系统吗？还有没有其他要求？

　　洛阳新奥华油燃气公司回复：根据洛阳市城镇燃气安全排查整治工作专班下发洛燃专班{2022}1号文件《关于推进城乡燃气用户安装安全装置工作的实施方案》，既有管道天然气居民用户加装自闭阀(自闭阀是一种安装在室内供气管路上的安全装置，它具有失压、过流保护功能，有效防止事故发生)，应使用设置熄火保护装置的燃具；居民用户(含瓶装气、管道气)非金属软管更换金属软管，鼓励居民用户安装符合技术规范要求的燃气报警系统，并确保正常使用；新建住宅管道燃气工程在建设环节全部安装自闭阀，燃气具连接管必须使用金属软管。

　　咨询、办理燃气业务请拨打全天值守客服热线95158。

　　>>>点击查看原帖　
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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