西工区改造旱厕6500余座 其中红山街道户厕改造超过90%

昨日傍晚，酷热未散。西工区红山街道白湾社区居民张大龙拿起水管，冲洗着自家门口贴着白瓷砖的院墙。水流打上院墙，水花四溅，随后流进下水道，给地面留下一片洁净。“现在地下管网雨污分离，社区干净又整齐，咱就得经常打扫自家的卫生，不能给社区拖后腿。”张大龙笑着说。

白湾社区的水冲厕所

昨日傍晚，酷热未散。西工区红山街道白湾社区居民张大龙拿起水管，冲洗着自家门口贴着白瓷砖的院墙。水流打上院墙，水花四溅，随后流进下水道，给地面留下一片洁净。“现在地下管网雨污分离，社区干净又整齐，咱就得经常打扫自家的卫生，不能给社区拖后腿。”张大龙笑着说。

走进张大龙家中，里里外外收拾得干净利索。卫生间内贴着瓷砖，装有浴室柜、冲水马桶、淋浴喷头。如今，西工区红山街道90%以上的居民都能享受到水冲厕所的便利。

红山街道地处洛阳市西部，该办事处是西工区唯一的涉农办事处。由于基础设施欠账多，居民家门外大多立着一个旱厕，不仅气味难闻、蚊虫滋生，还让社区道路显得拥挤不堪。长此以往，社区环境自然脏乱差，年轻人更是不喜欢回来居住。

建设污水管网、推进“厕所革命”是改善人居环境的有力抓手，也是推动社会发展、改善生态环境和民生的重大举措。自2019年以来，西工区大力推进污水管网建设及“厕所革命”，决定下大力气彻底解决困扰红山群众的难题，不断提升人居环境。

走进红山街道枣园社区，这里建设有统一标准的房屋。这是杭州聚川环保科技股份有限公司建设的真空排水系统泵站，从居民家中收集的污水被统一集中到这里。

真空排水系统主要利用负压抽水，把污水抽进真空管道，应收尽收，不会渗漏。不仅如此，整个施工过程不影响居民出行，工程造价节约20%，施工时间节约1/3。通过改造，家家户户的污水不再四处横流，而是被统一收集到污水管网进行处理，昔日的臭水沟不见了踪迹。

建好管网，更要用好管网。西工区广泛宣传，帮助居民拆除自家旱厕，改用水冲厕所，各家各户拥有了干净的防水地板、洗手池，还安装了冲水马桶。利用各家门口拆除旱厕腾出的面积，社区种花种树，原来臭气熏天的地方变成了门口一景，街道随之焕然一新。

如今，走在红山街道各个社区，鼻子闻不到臭气，眼中净是美景。平整宽阔的水泥路、美观大方的光伏路灯、丰富多彩的文化墙、赏心悦目的花草树木一一映入眼帘，居民是看在眼里、喜在心上。

据统计，自2019年至今，西工区已累计投资8000余万元，铺设主次污水管网116公里，建设真空排水系统泵站17座、真空提升井742座，所有农村地区基本实现污水管网全覆盖；改造旱厕6500余座，红山街道户厕改造超过90%，计划7月底将全部改造完毕。

告别横流的污水和旱厕，红山街道正以崭新面貌，阔步走向乡村振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 吴言 赵普 文/图）