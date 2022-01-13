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洛阳市网上中介服务超市正式上线运行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 10:12

　　6日，记者从市政务服务和大数据管理局获悉，近日，洛阳市网上中介服务超市在洛阳政务服务网正式上线运行，将为企业、群众办理行政审批中介服务提供便利。

　　市政务服务和大数据管理局相关负责人介绍，中介服务是行政审批的重要环节，企业、群众在办理行政审批事项时，有时需要第三方提供技术审查、论证、评估、评价、检验、鉴定、证明等材料，这就需要中介服务机构提供相应的服务。长期以来，不少企业、群众不知道到哪里选择合适的中介服务机构，以往办理行政审批过程中还存在环节多、耗时长、“红顶中介”等问题。

　　为提升中介服务质量和效率，降低企业、群众办事成本，今年初，我市启动网上中介服务超市建设。目前，网上中介服务超市已在洛阳政务服务网(http://111.7.82.86:83)正式上线运行。同时，我市还制定出台了《洛阳市网上中介服务超市管理暂行办法》，对网上中介服务超市运行管理进行了规范。

　　据了解，网上中介服务超市面向社会公开发布中介服务机构进驻公告，自上线运行以来，已发布涉及市发改委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住建局、市交通运输局、市水利局、市卫健委、市应急管理局、市人防办、市文物局等10个部门行政审批的47个中介服务事项，已有69家可以提供这些中介服务事项的中介服务机构进驻。

　　“以往，有的企业、群众在采购行政审批中介服务时，不知道该找谁，现在，他们可以通过网上中介服务超市整合的中介服务机构资源进行选择。”市政务服务和大数据管理局相关负责人说，这些进驻的中介服务机构都通过了资质审核，避免了企业、群众被没有资质的中介服务机构耽误时间、精力。

　　此外，网上中介服务超市提供直接选取、随机抽取、竞价选取等多种方式，企业、群众可快捷地选出服务更好、价格更优的中介服务机构。

　　该负责人说，网上中介服务超市为企业、群众和中介服务机构搭建了供需双方公开平等选择交易的平台，对杜绝暗箱操作和提升服务质效将起到积极的促进作用。下一步，我市将持续加强网上中介服务超市规范高效运营和服务，为推进“放管服效”改革和促进营商环境优化提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 陈若曦）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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