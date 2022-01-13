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洛阳发布企业人工成本信息 金融、科研、水电气暖等行业收入高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.06 20:54

　　6日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，洛阳市发布2021年度企业人工成本信息及劳动力市场工资报酬信息。

　　本次信息发布是在对洛阳市2021年企业人工成本和企业在岗职工工资调查数据进行汇总、筛选、分析的基础上形成的。共有1066家企业参与调查，涵盖农林牧渔业、制造业、金融业、房地产业等18个行业门类，企业总经理、信息和通信工程技术人员、银行专业人员、销售人员等400多个职业小类，参与调查人数达到14.5万人，较客观、全面地反映了洛阳市2021年企业人工成本及劳动力市场工资报酬整体情况。

　　本次发布的信息包括《分职业从业人员工资报酬信息》《分岗位从业人员工资报酬信息》《不同行业企业人工成本水平信息》三个部分，共涉及17个行业门类，14个岗位类别和137个职业小类。调查的薪酬数据从大到小排序，可分成五档：高位数(90分位)、上四分位数(75分位)、中位数(50分位)、下四分位数(25分位)、低位数(10分位)。

　　怎么理解？以“建筑工程技术人员”这个职业为例，假如全市有100个人参与调查，把他们的年薪从高到低排序，排在第10名的就是高位数(90分位)，即该位置年薪大于后面的90个人；第25名的是上四分位数(75分位)，即该位置年薪大于后面的75个人；依次类推，第50名的是中位数(50分位)，第75名的是下四分位数(25分位)，第10名的是低位数(10分位)。

　　本次发布的137个职业小类中，年薪按高位数排序，前五名分别是：企业总经理(411887元)、研究和开发部门经理(298640元)、生产经营部门经理(276910元)、银行专业人员(258223元)、销售和营销部门经理(255150元)。

　　17个行业门类中，年薪按高位数排序，前五名分别是：金融业(315334元)、科学研究和技术服务业(225584元)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(215231元)、采矿业(145076元)、建筑业(137446元)。

　　为落实人社部《技能人才薪酬分配指引》和我省“人人持证 技能河南”决策部署，引导企业建立以体现技能价值为导向的技能人才薪酬分配制度，逐步提高技能人才经济待遇，本次还发布了5个职业技能等级岗位工资报酬信息。按高位数排序，高级技师岗、技师岗、高级技能岗、中级技能岗、初级技能岗的年收入分别是170579元、137769元、136034元、122638元、104351元。而没有取得资格证书的岗位人员的年收入，高位数为93000元。

　　洛阳市人力资源和社会保障局有关负责人介绍，企业人工成本信息及劳动力市场工资报酬信息统计，有助于规范和发展劳动力市场，为企业招聘、劳动者求职及开展工资集体协商确定工资水平等提供数据参考，促进企业收入分配更合理、更有序，引导人力资源合理、有序流动和社会稳定就业。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 郭一达)

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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