洛阳启动2022年度“隐形冠军”(培育)企业申报

3日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日启动2022年度“隐形冠军”(培育)企业申报工作。

3日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日启动2022年度“隐形冠军”(培育)企业申报工作。

“隐形冠军”企业是指长期专注于某一细分行业产品的研发、生产和经营，在细分市场具有较高市场份额和市场引领地位的中小企业。入选洛阳市2022年度“隐形冠军”培育企业的，需为在本市登记注册、成立3年以上的制造业中小企业，且满足2021年营业收入在3000万元以上、细分产品销售收入占企业全部业务收入的比重在50%以上、细分产品市场占有率位居全省前三等条件。

在符合“隐形冠军”培育企业要求基础上，满足主导产品在行业细分领域市场占有率位居全国第一、企业具有省级首台套产品或省著名商标、产品关键性能指标处于国内领先等条件的企业，将获评洛阳市2022年度“隐形冠军”企业。

根据《洛阳市“隐形冠军”企业培育实施方案》，洛阳市将通过3年时间，在全市中小企业中遴选30家左右“隐形冠军”培育企业，确认15家左右主导产品在国内行业细分领域市场占有率居前列的“隐形冠军”企业，加速构筑全国先进制造业基地。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 徐原芃 王燕飞）