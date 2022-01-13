建设企业服务基地 助力资本市场高质量发展

近日，我市与中原股权交易中心举行工作会谈，双方就共建企业服务基地，助推我市企业挂牌上市进行深入交流，并达成共识。

近日，我市与中原股权交易中心举行工作会谈，双方就共建企业服务基地，助推我市企业挂牌上市进行深入交流，并达成共识。 近日，我市与中原股权交易中心举行工作会谈，双方就共建企业服务基地，助推我市企业挂牌上市进行深入交流，并达成共识。 近年，我市高度重视多层次资本市场建设，成立了洛阳市资本市场发展工作领导小组，开辟上市工作“绿色通道”，推动企业尽快报审、报辅和启动股改；重新修订了上市奖补办法，加大事前奖励支持力度，变“锦上添花”为“雪中送炭”，出台《洛阳市上市公司提质倍增若干措施》，明确上市目标任务。 会谈中，市委常委、统战部部长、副市长李新建介绍了洛阳市资本市场发展情况，希望中原股权交易中心继续发挥自身优势，加快推进企业服务基地项目各项工作，争取项目早日落地、尽快见效，助力洛阳资本市场高质量发展。 中原股权交易中心董事长赵继增表示，洛阳资本市场发展基础坚实、态势良好、未来可期。中原股权交易中心将着眼服务地方发展，尽快在洛建设企业服务基地，鼓励洛阳本土企业抢抓机遇，提早挂牌。同时，帮助挂牌企业规范运作、提升素质，早日分享资本市场红利，以金融服务高质量助力洛阳经济社会发展高质量。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张志红 王偲)