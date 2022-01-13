洛阳市纪委监委实施“五每”工作法 为企业发展保驾护航

“若企业申请项目符合条件，5个工作日内资金拨付到位。”近日，在洛阳市纪委监委驻市住建局纪检监察组召开的建筑行业优化营商环境工作座谈会上，市住房保障和房产服务中心业务部门针对房地产项目预售监管资金使用流程，进行了现场解答。

“若企业申请项目符合条件，5个工作日内资金拨付到位。”近日，在洛阳市纪委监委驻市住建局纪检监察组召开的建筑行业优化营商环境工作座谈会上，市住房保障和房产服务中心业务部门针对房地产项目预售监管资金使用流程，进行了现场解答。

这是洛阳市纪检监察系统以“五每”工作法推动营商环境优化的一个场景。

2021年以来，洛阳市纪委监委深入贯彻落实省委、省纪委关于优化营商环境各项工作部署，充分发挥监督保障执行、推动完善发展作用，在创新监督、精准监督上下功夫，启动实施全市纪检监察干部“每人必联、每月必访、每事必督、每会必评、每案必改”的“五每”工作法，旨在为全市营商环境优化提升提供坚强保障。

为进一步优化营商环境，深化提升“五每”工作法，打通影响营商环境的难点、痛点、堵点，监督保障惠企政策直达市场主体，6月15日，市纪委监委专门发文，要求全市纪检监察机关分层次召开优化营商环境座谈会，邀请政府部门分管领导、相关职能部门负责人及业务科室负责人参加，并从风口产业、“三高一新”、五转企业及部分中小微企业选定代表参加座谈会。

“我们邀请县科工局负责人向参会企业介绍了我县惠企利企政策，逐一解答参会企业提出的意见建议，协调相关职能部门解决企业发展中遇到的问题。”宜阳县纪委监委相关负责人介绍，该县纪委监委在组织企业代表召开座谈会后，就企业提出的相关问题建议，由县纪委监委党风室牵头，迅速联合职能部门深入走访6家诉求企业，现场办公，帮助企业解难纾困。

同时，宜阳县纪委监委还通过制定政商交往正负面清单，向全县市场主体、工商界人士发出一封公开信等方式，鼓励党政机关干部依法依规、坦荡真诚同民营经济人士交往交流，共谋发展，推动形成亲清政商关系。

今年以来，全市纪检监察干部已走访企业1701家，收集企业反映的各类诉求和意见建议257个，已解决189个。全市纪检监察机关强化涉企案件办理，处置涉企问题线索193件，立案审查41件，给予党政纪处分32人。

“营商环境没有最好，只有更好。”市纪委监委相关负责人表示，下一步将紧盯重点领域、重要环节和服务窗口，坚决查处党员干部、公职人员在服务保障企业中以权谋私、吃拿卡要、利益输送等违规违纪违法问题；坚决整治审批效率低、准入乱设门槛、“只微笑不服务”等服务企业过程中的形式主义、官僚主义问题，为企业发展保驾护航。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋）