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诚信老人西瓜滞销 爱心企业出手包圆儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.02 10:15
志愿者帮杨长法老人（右一）称瓜

　　“这下可帮了我家大忙，咋感谢你们啊！”近日，在嵩县田湖镇卸甲沟村，看着地里的西瓜一个个被摘走装车，63岁的瓜农杨长法由衷地感谢爱心企业伸出援手。

　　杨长法是嵩县当地的普通农民，他因替子还债的诚信事迹被媒体多次报道。2018年，老人的独子意外受伤成了植物人，为给儿子治病，他和老伴儿掏空家底儿，四处举债，没日没夜地轮流照顾。让人惋惜的是，去年，老人的儿子还是不治去世，撇下父母和治病欠下的十几万元外债。

　　为了还债，杨长法和老伴儿在本该安享晚年的年龄奔波劳碌，夏天卖西瓜、冬天漏粉条，忙得脚不沾地，好在有“洛阳与爱同行”志愿者团队帮扶，替他们解决销路问题。今年，杨长法种了6亩西瓜，虽说志愿者们多次认购，但地里仍有近3000斤西瓜没有销路，焦虑加上高温劳作中暑，老人终于支撑不住病倒了。

　　得知该情况，“洛阳与爱同行”志愿者团队负责人白英平多方求助，联系到洛阳金玉满堂酒店。酒店负责人听完杨长法替子还债的事迹后，当即决定认购，并承诺“有多少买多少”。

　　考虑到杨长法的身体状况，6月30日，志愿者和爱心酒店员工共20多人把车开到瓜田，采摘、装筐、搬运、装车……不论个头大小都包圆儿，并当场付钱，解决了老人的燃眉之急。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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