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个别居民拖欠水费 为啥整栋居民楼停水
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.06 08:31

　　近日，涧西区涧滨南路附近军安小区居民反映，由于该小区个别居民拖欠水费，导致整栋居民楼停水。

　　军安小区一居民说，该小区是一个老旧小区，约有1800户居民。“最近，小区多次出现整栋居民楼停水的情况。我家所在的居民楼在6月29日上午停水，直到第二天下午才来水。”居民说，一些人到物业公司了解情况得知，停水是因为有部分居民拖欠水费。

　　个别人拖欠水费，为何整栋居民楼停水，让按时缴水费的居民跟着遭殃？不少居民对此表示不能理解。

　　4日，记者与军安小区的物业公司取得联系。该物业公司一名工作人员说，该小区的自来水是转供的，部分居民长期拖欠水费，而该小区供水管网比较老，没有分户的阀门，物业公司无法给拖欠水费的居民单独停水，又无力垫补居民拖欠的水费，日积月累，最终拖欠水务集团大量水费导致停水。

　　该工作人员说，目前，在涧西区长春路街道办事处的协调下，该小区已恢复供水。不过，一些居民担心，以后因部分小区居民拖欠水费，可能再次造成大范围停水。

　　“军安小区停水的主要原因在于，有居民长期拖欠水费，小区内供水管网老旧。”长春路街道办事处相关负责人说，想要彻底解决停水问题，需要对涉及分户阀门等方面的供水管网进行改造。

　　该负责人说，他们已向相关部门打了报告，并咨询了改造供水管网的政策、流程，下一步将征求该小区居民的意见，在条件允许的情况下，帮助该小区进行供水管网相关改造。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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