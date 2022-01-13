老城区公开招聘教师63名

昨日，老城区人民政府网站发布公告：决定面向社会为区属学校公开招聘财政全供事业编制教师63名。

昨日，老城区人民政府网站发布公告：决定面向社会为区属学校公开招聘财政全供事业编制教师63名。

招聘计划

详见《2022年老城区公开招聘教师计划表》。

报名

采取考生个人网上提交报名信息、上传照片、缴费的方式进行，不接受现场报名。每人只能报考一个职位。

网上报名(网上报名技术服务电话：17791939806)提交报名信息、上传照片时间：2022年7月13日9:00— 2022年7月15日17:00。

考生登录老城区政府网站(http://www.lylc.gov.cn )由网上报名入口进入网上报名系统或直接进入报名系统(http://lcq202202.campustest.cn/)。按要求填写个人报名信息后上传照片。

报考资格初审

组织实施招聘部门于报考者提交报名申请的24小时内对报考者填报的个人信息(报名申请)和照片进行网上初审，并提出初审意见。

报名申请被接受的人员，可于提交报名申请1日后登录原报名网站，查看是否通过报考资格初审。

网上缴费

时间：2022年7月14日9:00 — 2022年7月17日17:00。

报考人员在资格初审通过之后在规定时间内登录原报名网站，缴纳考务费，每人60元(支付方式：微信或支付宝)，未按期缴费的视为自动放弃。缴费成功后，请考生及时下载并打印《老城区公开招聘教师报名信息表》(报名系统自动生成A4纸格式，缴费截止后将无法下载打印)，以备资格复审时使用。

笔试

笔试具体要求及注意事项，于2022年7月18日在老城区人民政府网(http://www.lylc.gov.cn/“公告公示”专栏)公布，不再另行通知。网上报名、缴费成功的考生，于2022年7月20日9:00至2022年7月23日8:00期间登录原报名网站，按照系统提示自行下载打印笔试准考证(A4纸格式)。

笔试时间：2022年7月23日(具体考试时间、方式以笔试准考证内容为准)。

笔试内容：笔试内容为教育理论知识和专业知识，卷面满分均为100分。教育理论知识主要包括：教师职业道德与个人修养、教育法律法规、教育学、心理学、常规教学与教学实践、新教育理念与新课改知识等；专业知识指专业基础文化知识，分文科综合和理科综合两类。

面试

1.中小学教师职位面试采用试讲和答辩相结合的方式进行，面试成绩满分为100分。试讲为无学生模拟上课，从现行教材中随机抽课，准备15分钟，讲授一节15分钟微型课，满分70分；答辩主要考查教育教学相关专业知识，答辩时间为5分钟，满分30分。

2.学前教育幼儿园教师职位面试采取试讲与技能测试相结合的方式进行。

试讲采取在现行幼儿园教材中随机抽课，备课10分钟后，讲一节学前教育微型课(10分钟以内)的方式进行。试讲成绩满分为100分。

技能测试主要评价应聘者作为幼儿教师的基本技能，由琴法(电钢琴)和个人展示两个环节组成。技能成绩满分为100分。琴法环节在专家题库中随机抽取曲目，进行弹琴表演，本环节时间不超过3分钟。弹琴后应聘者在讲故事、唱歌、舞蹈和简笔画四项中任选一项进行个人展示，本环节时间不超过3分钟。个人展示不带任何音乐和道具，面试区提供电钢琴、黑板和粉笔。

政策咨询电话：0379-62322808

网上报名技术咨询电话：17791939806

>>>点击查看《2022年老城区公开招聘教师方案》全文

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