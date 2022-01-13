到2025年，洛阳将推动高端轴承产业集群规模突破500亿元

创新引领。随着我国空间站建造阶段首次载人飞行任务拉开帷幕，由洛阳轴承企业研发的多款“洛阳关键件”再次闪亮登场，为神舟十四号载人飞船出征星辰大海保驾护航。

洛轴建设的轴承智能生产车间

创新引领。随着我国空间站建造阶段首次载人飞行任务拉开帷幕，由洛阳轴承企业研发的多款“洛阳关键件”再次闪亮登场，为神舟十四号载人飞船出征星辰大海保驾护航。

载体丰富。今年以来，省、市高端轴承产业研究院陆续在洛启动建设，正在加速破解轴承产业关键核心技术，为国家装备制造发展提供强力支撑。

洛阳是国内轴承产品品种最全、用途最广的综合性轴承生产基地。根据《洛阳市高端轴承产业集群发展实施方案》(下文简称《方案》)，洛阳将抢抓“风口”产业发展机遇，进一步提升洛阳轴承在国内国际的影响力和核心竞争力，加快打造在国际具有重要影响力的高端轴承产业集群。

到2025年，全市产业规模突破500亿元

《方案》提出，锚定五百亿级产业发展目标，洛阳将以洛轴、轴研所、新强联等企业为主体，以技术创新为动力，以市场需求为导向，有力提升洛阳轴承市场占有率和产业化水平，建成国内领先的轴承研发生产基地和国际重要的轴承供应中心，力争到2025年——

产业规模不断壮大。全市产业规模突破500亿元，年均营收增速超20%，洛阳轴承产品在国内市场份额占比1/5以上，形成具有显著影响力和核心竞争力的洛阳轴承品牌。

创新优势持续提升。建成国家轴承创新中心、省高端轴承中试基地等5个国家级、省级技术创新平台，在航空航天轴承等领域取得重大技术突破，打造中国轴承科技创新高地。

产业体系不断完善。培育百亿级轴承企业2家、十亿级轴承企业10家以上、亿级轴承企业20家以上，引进落地轴承产业上下游项目30个以上，推动本地配套率突破50%。

产业集聚优势突出。高质量布局建设洛龙区、宜阳县新能源装备轴承智能化生产基地等一批高端轴承产业园区，打造集聚效应明显、竞争优势突出的轴承及基础件产业集群。