洛阳钼业投资建设的全球最大钴矿山将于明年投产

6月30日，洛阳钼业对外宣布，将投资建设刚果(金)KFM项目一期工程，预计2023年上半年投产。届时，洛阳钼业将成为全球最大钴生产商。

6月30日，洛阳钼业对外宣布，将投资建设刚果(金)KFM项目一期工程，预计2023年上半年投产。届时，洛阳钼业将成为全球最大钴生产商。

KFM铜钴矿是世界上最大、最高品位的待开发铜钴矿项目之一。该矿位于刚果(金)境内中非铜钴矿带上，与洛阳钼业现有的TFM铜钴矿相距33公里，在开发和运营上拥有协同效应及独特优势。2020年12月，洛阳钼业以5.5亿美元从美国自由港集团(FCX)手中获得KFM项目95%权益。2021年4月11日，宁德时代通过旗下邦普时代正式入股KFM。市场普遍认为，宁德时代此举意在锁定长期稳定的、可靠清洁的钴金属原料，为未来产能扩充提供充足弹药，有利于巩固宁德时代在动力电池市场的领先地位。

洛阳钼业相关负责人表示，近年，随着新能源汽车快速发展，新能源金属需求强劲，钴是三元电池不可或缺的正极材料，长期处于紧平衡状态。KFM项目的开工建设和TFM的扩产可缓解新能源产业发展对钴金属持续增长的需求紧张，降低电池厂商和汽车厂商对钴金属供应不足的忧虑。未来，公司将根据市场供求情况，适度调整排产计划，维护市场相对均衡。

据悉，KFM铜钴矿的开发是洛阳钼业实现“打基础-上台阶-大跨越”三步走发展路径的重要支撑。目前，洛阳钼业正处于从第一步“打基础”向第二步“上台阶”的关键阶段。2023年随着KFM、TFM项目的陆续投产，洛阳钼业刚果(金)铜钴矿产能进一步释放，将大大提升公司盈利能力，强化公司新能源金属优势、夯实公司国际矿业领先地位，为全球应对气候变化和能源转型做出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 周星）