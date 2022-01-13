到2025年，洛阳将推动农机装备产业规模达到600亿元

目前，洛阳农机装备产业具备年产15万台拖拉机、1.5万台收获机械产能，产业规模超300亿元。根据《洛阳市农机装备产业集群发展实施方案》，我市将以提高农机装备产业发展质量和效益为中心，努力建设成为国内重要的农机装备研发生产基地。

产业提级。洛阳现代农机装备制造业集群在今年正式迈入国家先进制造业集群梯队，为“端牢中国饭碗”贡献更多“洛阳动力”。

创新频出。今年“三夏”期间，在洛研发成功的国内首套粮损测试验证系统、全省农机云平台陆续投用，为乡村振兴国家战略实施提供更多智慧支持。

目前，洛阳农机装备产业具备年产15万台拖拉机、1.5万台收获机械产能，产业规模超300亿元。根据《洛阳市农机装备产业集群发展实施方案》，我市将以提高农机装备产业发展质量和效益为中心，努力建设成为国内重要的农机装备研发生产基地。

到2025年，全市农机装备产业规模达到600亿元

只闻机械响，少见人奔忙。在日前举行的我市首场大规模智能农机集中作业现场演示活动中，出身洛阳的ET504-H、ET1004-W，以及鸿鹄系列拖拉机等农机“国家队”选手悉数亮相，充分展示了洛阳作为我国农机装备技术、产业发源地的雄厚基础。

根据《方案》，我市将按照“创新驱动、智能转型、高端引领、基础支撑”的思路推进产业集群发展，力争到2025年——

产业规模不断壮大。全市农机装备产业规模达到600亿元，营业收入年均增速超19%，培育超百亿元以上企业1家、超亿元以上企业15家，带动700家左右上下游企业集聚发展。

创新平台(载体)体系持续完善。形成以国家农机装备创新中心、拖拉机动力系统国家重点实验室、河南省农机装备产业研究院、河南科技大学农业装备工程学院为核心，以国家拖拉机质量监督检验中心、国家收获机质量监督检验中心为支撑的“4+2+N”创新平台(载体)体系布局。

产业链条协同发展。新引进落地农机装备产业上下游项目20个以上，推动100家本地企业纳入中国一拖供应链体系，本地配套率突破50%。