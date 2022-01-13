向“风”而行产业兴——洛阳“建强副中心 形成增长极”见闻之一

洛阳是中原城市群副中心城市，在全省经济大盘中的地位举足轻重，省委、省政府高度重视洛阳副中心建设，并提出了“建强副中心、形成增长极”重要要求。洛阳市按照中央、省委部署要求，立足实际，提出以产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”为抓手，统筹推进省委“十大战略”落实，以重点工作突破带动全局工作跃升，副中心建设呈现新气象、产业发展有了新突破、城乡建设展现新面貌。

编者按：洛阳是中原城市群副中心城市，在全省经济大盘中的地位举足轻重，省委、省政府高度重视洛阳副中心建设，并提出了“建强副中心、形成增长极”重要要求。

洛阳市按照中央、省委部署要求，立足实际，提出以产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”为抓手，统筹推进省委“十大战略”落实，以重点工作突破带动全局工作跃升，副中心建设呈现新气象、产业发展有了新突破、城乡建设展现新面貌。本报即日起，推出洛阳“建强副中心、形成增长极”见闻系列报道。

7月3日出版的《河南日报》01版

“宁德时代对与洛阳的战略合作充满信心、充满期待！”

仲夏时节，冒着高温酷暑，在与河南省政府、洛阳市政府签署合作协议后，宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群率企业考察团，深入洛阳考察对接，共同推进新能源产业生态建设。

洛阳把产业发展作为全局工作的重点和首要任务，明确产业发展“136”工作举措，把创新落到产业上、把产业落到“风口”上。

以发展“风口”产业为主线，洛阳锚定打造国家创新高地、全国重要先进制造业基地、全国沉浸式文旅目的地“三大目标”，着力抓好科技创新平台建设、高新技术企业倍增、高成长性企业培育、优势产业集群打造、沉浸式文旅项目建设、产业投融资等“六项举措”。

洛阳“牵手”宁德时代，为抢抓风口产业、加快创新转型发展作了生动注脚，将为“建强副中心、形成增长极”注入强劲新动能。

凝心聚力抓“风口”产业

产因城聚，城因产兴。进入新发展阶段，新的产业“风口”不断涌现，抓产业必须抓科技含量高、成长性强的“风口”产业。

“面对新一轮区域经济版图重构，只要抓住产业发展‘风口’，乘势而上做大做强‘风口’产业，就完全可以在产业发展上实现换道领跑、跨越赶超，在区域竞争中赢得主动。”省委常委、洛阳市委书记江凌表示。

洛阳科学确定主攻方向，组织专班深入研究产业发展趋势和现有产业基础，系统梳理产业链供应链，确定了光电元器件、高端精密轴承、耐火材料等10个重点发展的“风口”产业集群。

洛玻集团成功拉引并商品化 生产1.5mm薄板玻璃 洛玻集团供图

“咔咔咔……”在位于偃师区的洛阳龙海电子玻璃有限公司冷端自动化切割区，刚出炉的玻璃经过切裁、质检、采装等程序，一片片厚度1.1毫米的电子信息显示玻璃完成制作。

“我们抢抓电子信息显示玻璃‘风口’，加大绿色化、智能化改造，人工成本和能耗均降低40%以上，1.1毫米产品国内市场占有率达70%以上，实现了产销两旺。”龙海公司总经理冯坚说。

在洛阳万基铝加工有限公司，一批新生产的新能源汽车用铝箔，即将发往下游企业。“借助新能源产业的东风，今年以来我们一直处于订单饱和状态。”万基公司相关负责人表示。

“风口”劲吹，让玻璃、铝这一洛阳传统产业“老树发新枝”，超薄电子玻璃、电池铝箔等产品附加值大大提升，企业营收和利润大幅增长。

创新引领产业升级

6月22日，在位于河南科技大学的龙门实验室内，来自郑州轻工业学院的学术团队正在交流先进制造业技术创新。

今年3月，中国工程院院士樊会涛领衔的龙门实验室揭牌即运营。围绕国家科技战略布局和我省智能装备产业发展重大需求，实验室深入对接中信重工、中航光电等12家参建单位，聚焦矿山、农机、掘进、电力、航空等五大装备领域的“卡脖子”技术，引入了以院士为战略科学家的相关科研团队11个，布局启动了一流课题6项、风口产业项目8项。

“科技创新是推动产业升级的根本动力。”洛阳市市长徐衣显说，洛阳把制造业高质量发展作为主攻方向，坚持“产学研用”紧密结合，推动“五链”深度耦合，强化技术创新、应用创新、模式创新、机制创新，打造高能级创新平台矩阵，推动“高水平”创新企业倍增，壮大“高层次”创新人才队伍，优化“高效能”创新生态环境，以科技创新引领产业升级，厚植发展优势，加快建设国家创新高地。

中硅高科国家级工程实验室 多项成果填补国内空白 洛阳日报社供图

聚焦打造引领全市创新发展的“主引擎”，洛阳高标准建设伊滨科技城、加快重塑重振高新区，打造智慧岛创新社区、新型研发机构、高新技术企业“三载体”，重塑科技创新体系。

去年以来，全市新增创新平台412个、累计达2389个；新增科技型中小企业1217家、“专精特新”企业201家。今年前5个月，中硅高科、中航锂电、建龙微纳等一批风口企业产值逆势增速均超50%，对洛阳工业经济增长形成了有力拉动。

聚焦“风口”精准招商

近日，洛阳市委、市政府主要领导分别带队赴粤港澳大湾区和福建开展招商、考察对接项目。这是继2月底分赴上海、杭州、北京等考察对接项目后，洛阳党政主要领导再次亲自带队外出招商。

在着力推进十大产业集群的基础上，洛阳市瞄准产业“风口”，制定制造业产业链招商行动计划，围绕先进装备制造、新材料、石油化工等主导产业，着力延链补链强链；聚焦轴承、机器人、光电电子器件等9个优势产业集群，依托龙头企业开展产业链精准招商。

同时，洛阳还强化招商引资机制创新，动态完善产业链图谱和招商路线图，强力推进驻点招商，强化基金招商，实施乡情招商。

洛阳高标准建设伊滨科技城 伊滨融媒供图

洛阳还注重“以商招商”引入产业运营商，深化政府与产业运营商的合作，更好地盘活现有资源、引进优质企业。

改革重塑后的洛阳高新区，今年以来在引进产业运营商上动作不断：继与豫信电子科技集团共建周山双创智慧岛，与中电光谷共建数字经济产业园，与中国科技开发院签约科技企业孵化器运营等之后，近期又与前海方舟资产管理公司在资本招商方面开展深入合作，赋能打造全市“风口”产业发展主战场。

据悉，目前洛阳已与北京联东、北京利尔、颐高集团、中电光谷等产业运营商开展合作，对接引进了一批“风口”产业项目，为“风口”产业发展注入强劲动力。

产业资本聚河洛

6月6日，随着中钢洛耐在上交所科创板敲锣声响起，洛阳市迎来第二家科创板企业，而洛阳市A股上市公司的数量达到14家，上市公司数量位居全省第二。

洛阳市坚持扩大信贷规模、用好产业发展基金、发挥国有投资运营企业作用、扶持企业上市等协同发力。出台资本市场发展专项奖补等一揽子“真金白银”的支持政策，大力实施“基金入洛”工程，解决好“风口”产业投融资问题。

洛阳高新区与前海方舟签约 加快风投创投落地 高新区供图

洛阳市财政局负责人介绍，洛阳市统筹整合产业扶持类财政性涉企专项资金，按照“政府引导、社会参与、专业管理、市场运作”的原则，以市场化运作模式，引导和扩大社会投资，带动相关产业发展。

据统计，截至2021年年底，洛阳市参与设立的各类基金共36只，总规模764.5亿元；累计投资项目221个，投资总额299.3亿元，为科技创新和“风口”产业发展提供了源源不断的资金“活水”。

“好风凭借力，送我上青云。”洛阳抢抓产业风口、锚定风口产业，力争到2025年全市风口产业规模超8000亿元，助力建强副中心、尽快形成全省高质量发展新的增长极。（河南日报客户端记者 田宜龙 范坤鹏）