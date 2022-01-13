符合条件的寒门学子 可申请助学贷款

昨日，记者从市教育局获悉，我市2022年生源地信用助学贷款网上申请工作自即日起启动，符合条件的学生可登录国家开发银行生源地信用助学贷款学生在线服务系统进行网上申请。

昨日，记者从市教育局获悉，我市2022年生源地信用助学贷款网上申请工作自即日起启动，符合条件的学生可登录国家开发银行生源地信用助学贷款学生在线服务系统(https://sls.cdb.com.cn，简称系统)，进行网上申请。从7月15日起，已进行网上申请的学生可携带所需材料，到各县区学生资助中心办理贷款审查并签订相关合同。

【政策变化】

市教育局相关负责人介绍，和去年相比，今年的助学贷款额度有所提高：去年，全日制普通本专科学生(含第二学士学位、高职、预科学生)，每人每年申请贷款额度不超过8000元，全日制研究生(含硕士研究生、博士研究生)，每人每年申请贷款额度不超过12000元；今年，贷款额度分别调整为12000元、16000元。

此外，为帮家庭经济困难毕业生缓解就业压力，对于已毕业且需要还本付息的大学生，政策今年也进行相应照顾：1.免除今年及以前年度毕业生今年应偿还的国家助学贷款利息，免息资金由国家财政承担；2.贷款本金可申请延期1年偿还，不计复利；3.毕业生因疫情影响今年未及时还款的，不影响征信。

【申请条件】

申请生源地信用助学贷款的学生，必须符合以下条件：具有中华人民共和国国籍；被国家批准设立、实施高等学历教育的全日制普通本科高校、高等职业学校、高等专科学校(含民办高校、独立学院)、科研院所、党校、行政学院、会计学院(学校名单以教育部公布的为准)正式录取，取得真实、合法、有效的录取通知书的全日制新生(含预科生)或高校在读的本专科学生、研究生(含硕士研究生和博士研究生)、第二学士学位学生；当年没有获得其他国家助学贷款。

共同借款人必须符合以下条件：原则上应为借款学生的父母；若借款学生父母由于残疾、患病等特殊情况丧失劳动能力或民事行为能力，可由借款学生其他近亲属作为共同借款人；若借款学生为孤儿，共同借款人则为其监护人，或是自愿与借款学生共同承担还款责任的具备完全民事行为能力的自然人；若共同借款人不是学生父母或其监护人，应为满18周岁具有完全民事行为能力的自然人；未结清国家开发银行生源地信用助学贷款(或高校助学贷款)的借款学生，不能作为其他借款学生的共同借款人；学生本人入学前户籍、共同借款人户籍，原则上应在同一县区。

【办理时间】

今年的生源地信用助学贷款仍按“早入学、先办理”的原则，实行错峰办理。

自即日起，符合条件的学生可登录系统，进行用户注册和身份认证，填报贷款申请信息。7月15日至8月2日：在校大学生可携带相应资料，到各县区学生资助中心办理贷款申请、签订合同；8月2日至9月20日，大学新生可办理。

【贷款要求】

学生申请的国家助学贷款，将优先用于支付在校期间学费、住宿费，超出部分可用于弥补日常生活费。在同一学年内，学生不得同时申请获得校园地国家助学贷款和生源地信用助学贷款，只能选择申请办理其中一种。原则上，研究生可申请办理校园地国家助学贷款；若所在高校不予办理，可通过生源地信用助学贷款予以办理。

【还款要求】

生源地信用助学贷款期限为剩余学制加15年，最长不超过22年。生源地信用助学贷款不展期。借款学生毕业后不再继续攻读学位时，在5年还本宽限期内只需偿还利息。若毕业后剩余贷款年限小于5年，则按借款合同约定的还款计划还款。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳 通讯员 王小兵）