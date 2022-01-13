沙弥逆袭成神厨（“河洛自古重青年 友好发展有沃土”系列文章之三）

今天，我们常常赞美“逆袭”，一个少年从卑微渺小，到独立强大；一个创业者从底层做起，实现人生梦想，等等。逆袭的故事听起来很励志，但它从来不是一个瞬间的变化，而是漫长的成长过程。今天，我们讲一个小沙弥逆袭成神厨的故事，他就是烹饪学经典《食经》的作者，隋炀帝的尚食直长谢讽。

今天，我们常常赞美“逆袭”，一个少年从卑微渺小，到独立强大；一个创业者从底层做起，实现人生梦想，等等。逆袭的故事听起来很励志，但它从来不是一个瞬间的变化，而是漫长的成长过程。今天，我们讲一个小沙弥逆袭成神厨的故事，他就是烹饪学经典《食经》的作者，隋炀帝的尚食直长谢讽。

食经流香图 聂剑帆 画

士族子弟入寺院

谢讽出身于陈郡谢氏，陈郡谢氏，原籍陈郡(今河南省周口市一带)，是古代著名门阀之一。陈郡谢氏起家于魏晋时期，在著名的淝水之战中，以谢安为首的谢氏家族为东晋大胜立下至伟的贡献，奠定了陈郡谢氏为东晋及南朝的当轴士族的基础。

南北朝时期是大分裂时期，南朝先后经历宋、齐、梁、陈四个朝代。陈后主是陈朝第五个皇帝，他即位于公元582年，即隋朝建立的第二年。谢讽的父亲谢俨，是陈朝的一名官员，被陈后主任命为会稽太守。谢俨妻妾众多，儿女也众多。谢讽的母亲萧氏是谢俨的妾，在谢俨到会稽任职后，萧氏受到家庭排挤，于是带着六岁的谢讽到建康(今南京)灵曜寺出家。

“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”这是杜牧的名句，南朝寺院众多，“四百八十寺”只是泛指。据统计，都城建康，梁朝时有寺庙2846座，陈朝时尚有寺庙1232座。

寺庙分工明确，比如负责斋饭的斋堂，负责人称典座，下设贴案、饭头、菜头、水头、火头、茶头等执事人员。萧氏精于烹饪，担任了斋堂的贴案，就是负责做僧众的斋菜和佛殿的供菜。

萧氏也精于文墨，从谢讽幼时，萧氏就教育他读书识字。到灵曜寺后，谢讽继续在母亲指导下读书，同时学习佛家经典，并给母亲当帮手，学习斋菜的做法。就这样，谢讽在灵曜寺慢慢长大。