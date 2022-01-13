近日，秦岭防洪渠二次提升工程完工，记者在位于涧西区洛阳烧伤医院北侧的渠首段看到，渠水清澈见底，渠旁郁郁葱葱，让人眼前一亮。

近日，秦岭防洪渠二次提升工程完工，记者在位于涧西区洛阳烧伤医院北侧的渠首段看到，渠水清澈见底，渠旁郁郁葱葱，让人眼前一亮。

秦岭防洪渠起于北陈沟，经孙旗屯社区、三山社区入洛河，全长8200米，最初是一条灌溉渠，随着城市的发展，成为市区的防洪渠。2008年，我市曾对秦岭防洪渠(烧伤医院段)进行改造，渠首段实现雨污水分流。

“此次工程是在此前改造基础上的二次提升，更加重视美化、绿化，提升观赏性。”现场工作人员介绍，此次提升工程于今年4月启动，6月上旬完工，施工部分全长约280米，不仅优化了沿线环境，也进一步提升了该段的防洪能力。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 韩悦）