最新！西工区人大常委会任免名单

西工区人大常委会任免名单。
西工区人大常委会任免名单。
西工区人大常委会任免名单
(2022年6月24日西工区十五届人大常委会第一次会议通过)
决定任命：
许卫光为西工区人民政府办公室主任；
李亚宏为西工区教育体育局局长；
杜安为西工区科学技术局局长；
王国鲜为西工区工业和信息化局局长；
钱进为西工区民政局局长；
蔡宝玉为西工区司法局局长；
李小林为西工区住房和城乡建设局局长；
张静为西工区农业农村局局长；
郝凯为西工区商务局局长；
郑怡为西工区文化和旅游局局长；
张志刚为西工区卫生健康委员会主任；
宋昉为西工区退役军人事务局局长；
张智平为西工区应急管理局局长；
温红为西工区审计局局长；
何拥军为西工区市场监督管理局局长；
袁文成为西工区统计局局长；
王红军为西工区医疗保障局局长；
雷雷为西工区金融工作局局长；
胡少可为西工区城市管理局局长；
李华为西工区政务服务和大数据管理局局长；
冯国喜为西工区信访局局长；
梁亚平为西工区城市改造办公室主任；
胡太奎为西工区社区治理和服务创新办公室主任。
(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
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