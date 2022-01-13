最新！西工区人大常委会任免名单

西工区人大常委会任免名单。 西工区人大常委会任免名单

(2022年6月24日西工区十五届人大常委会第一次会议通过) 决定任命： 许卫光为西工区人民政府办公室主任； 李亚宏为西工区教育体育局局长； 杜安为西工区科学技术局局长； 王国鲜为西工区工业和信息化局局长； 钱进为西工区民政局局长； 蔡宝玉为西工区司法局局长； 李小林为西工区住房和城乡建设局局长； 张静为西工区农业农村局局长； 郝凯为西工区商务局局长； 郑怡为西工区文化和旅游局局长； 张志刚为西工区卫生健康委员会主任； 宋昉为西工区退役军人事务局局长； 张智平为西工区应急管理局局长； 温红为西工区审计局局长； 何拥军为西工区市场监督管理局局长； 袁文成为西工区统计局局长； 王红军为西工区医疗保障局局长； 雷雷为西工区金融工作局局长； 胡少可为西工区城市管理局局长； 李华为西工区政务服务和大数据管理局局长； 冯国喜为西工区信访局局长； 梁亚平为西工区城市改造办公室主任； 胡太奎为西工区社区治理和服务创新办公室主任。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)