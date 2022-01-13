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磨砺攻坚克难的铁肩膀——二谈以能力作风大提升推动重点工作大突破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 08:31

　　“不是我不想干，是没钱干不了”“面对困难无所作为”……在全市“能力作风建设年”活动推进会上，一些干部的畏难情绪被突出提及，似乎有了困难就有了不干事的理由，很是发人深省。

　　今年以来，疫情反复、形势严峻，各行各业对“困难”二字感同身受，这是事实。面对“困难在某些方面和一定程度上比2020年疫情严重冲击时还大”的局面，对于地方而言，商要怎么招、项目咋落地、钱从哪里来，难题可能一个接一个，挑战着实不是一般的大，但这是否意味着来几句“我太难了”，就能名正言顺“躺平”了？不，恰恰相反，困难往往是强者与弱者的分水岭，越是困难越是磨练能力，越是考验水平，跨过困难才能柳暗花明。

　　话虽如此，但面对困难与挑战，有人“越是艰险越向前”，有人“退避三舍绕道走”。比如，抓“三清两建”，一说要斗争就直打摆子，不敢对“村霸”亮剑；抓项目建设，一问为何久未落地，张口就是“没钱咋办”；抓助企纾困，遇见企业反映的问题，首先想的不是如何解决，而是“引经据典”、推诿躲闪……凡此种种，不为破题找办法，只为推拖找理由，不敢为、不能为、不想为，又如何能干成事、干好事，推动重点工作取得更大突破？

　　志不求易者成，事不避难者进。

　　正如市委书记江凌指出的那样，对于一个地方来讲，要在百舸争流的区域竞争中拉开差距，往往有两个重要关口，一个是形势好的情况下，比别人更早看到机会，更主动地把握机会，实现率先发展；一个是在大家普遍困难的情况下，人家没有办法发展，你能够发展起来，人家没有办法解决这些困难，你能把它解决掉，你就能实现对别人的超越。是啊，滚石上山、爬坡过坎，已然成为眼下工作的常态，我们要重塑洛阳竞争新优势，就必须敢于困难面前“逞英雄”，哪怕压力再大、坎坷再多，也要靠能力解压力、用水平来摆平！

　　“软肩膀挑不起硬担子”。面对繁重的任务与种种困难，我们要磨砺攻坚克难的铁肩膀，不是空有热情就行的，更不是横冲直撞，需要勇气也需要智慧。一方面，要有直面困难的担当，聚焦市委部署的关键性、战略性、全局性重点工作，咬定青山不放松，千方百计破难题；另一方面，要解放思想、转变观念，强化服务发展的意识，在善用各类资源上下功夫，主动向上对接争取、用活用好市场手段，以会干事、能干事、干成事的过硬本领确保工作争先出彩！

　　有道是，“花繁柳密处拨得开，才是手段；风狂雨急时立得定，方见脚跟。”多当几回热锅上的蚂蚁，多啃几块硬骨头，我们就能把困难变成个人成长的“磨刀石”，变成城市跨越的“垫脚石”！（洛平）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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