洛阳将建河洛文化档案库

目前，洛阳拥有国家级非物质文化遗产代表性项目9项、省级非遗89项、市级非遗240项、县级非遗718项，覆盖非遗名录全部十大类。

河洛大鼓、二鬼摔跤、老城排鼓……近日，洛阳市非物质文化遗产宣传展示活动在洛阳市文化馆举行，活动现场邀请了许多优秀非遗项目进行展演，让观众体验非遗文化，共享美好生活。

古都洛阳，文脉源远流长，除了拥有星罗棋布的历史遗迹，还有非常丰富的非物质文化遗产，享誉全国的河洛大鼓、唐三彩烧制技艺、真不同洛阳水席制作技艺、平乐郭氏正骨等都是其中的代表。

目前，洛阳拥有国家级非物质文化遗产代表性项目9项、省级非遗89项、市级非遗240项、县级非遗718项，覆盖非遗名录全部十大类。然而，近年来随着社会的发展变化，其中不少项目渐渐淡出了人们的视线。

近日出台的《河洛文化生态保护区总体规划(2021—2035)》提出，要实施河洛文化调查记录研究工程，实施非物质文化遗产全面调查，建立河洛文化档案库。