艺术名家追思豫剧大师马金凤【视频】

11日，豫剧大师马金凤先生追思会暨豫剧马派艺术传承座谈会在洛阳职业技术学院举行。

11日，豫剧大师马金凤先生追思会暨豫剧马派艺术传承座谈会在洛阳职业技术学院举行。

河南省文化和旅游厅副厅长曲径，李树建、蒋愈红、王红丽、李金枝、贾文龙、金不换等艺术名家齐聚一堂，深切缅怀国宝级豫剧大师马金凤先生。洛阳市委常委、宣传部部长王飞，洛阳职业技术学院党委书记朱美荣，洛阳职业技术学院院长赵健等参加活动。

马金凤是豫剧“五大名旦”之一、豫剧“马派”艺术创始人、“豫剧”国家级非物质文化遗产代表性传承人，从艺90多年来，塑造了众多舞台艺术形象，享誉海内外。今年5月29日，马金凤在青岛与世长辞。

活动现场，与会人员一同参观马金凤戏曲艺术博物馆，面向马金凤大师雕像鞠躬默哀，重温马金凤生平事迹，感怀马金凤崇高精神。