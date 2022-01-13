全省具有普通高等学历教育招生资格学校名单公布 洛阳这些高校有招生资格

记者获悉，省教育厅日前公布2022年河南省具有普通高等学历教育招生资格学校名单(不含在河南招生的省外高校、军队院校以及驻豫中央部门所属高校)。

记者获悉，省教育厅日前公布2022年河南省具有普通高等学历教育招生资格学校名单(不含在河南招生的省外高校、军队院校以及驻豫中央部门所属高校)，其中本科层次院校56所，专科层次院校97所，还有五年一贯制高职学校52所、“3+2”分段制高职招生资格学校104所。

省教育厅提醒，除本次公布的学校外，省内其他任何机构2022年均不具备普通本专科招生资格和五年一贯制、“3+2”分段制高职招生资格，其所招收学生无法在教育部注册学籍、学历，无法发放国家承认的普通高等教育学历证书。请今年参加招生录取的考生，在报考志愿前注意查询教育部、省教育厅、省教育考试院等部门网站信息，切勿相信名单外机构的虚假宣传。