洛阳发布教育发展规划：明年9月前，7所首批新建高中具备招生条件

日前，《洛阳市“十四五”教育事业发展规划》发布，聚焦新时代铸魂育人、学前教育普及普惠、义务教育提质培优等重点工作，为洛阳“十四五”教育事业设定发展目标。

明年9月前，7所首批新建高中具备招生条件；到2025年，引进建设1—2所高水平大学……日前，《洛阳市“十四五”教育事业发展规划》发布，聚焦新时代铸魂育人、学前教育普及普惠、义务教育提质培优等重点工作，为洛阳“十四五”教育事业设定发展目标。

新时代铸魂育人

广泛开展校园艺术展示活动。中小学每年至少举办一次校园文化艺术节，到2025年，创建30个高水平学生艺术团、20个学校美育实践基地、15所艺术教育特色学校、20所中华优秀文化艺术传承学校。

打造一批示范性社会实践教育基地，建立一批中华传统文化和爱国主义教育研学目的地、精品课程和精品研学旅行路线。到2025年，创建20个省级、70个市级中小学社会实践教育基地，创建1个省级、3—5个市级“五育”并举典型实验区。

学前教育普及普惠

实施学前教育布局调整，重点提高学前教育发展较为滞后县区的学前教育普及水平，改善人口密集县区幼儿园办园条件。到2025年，新建、改扩建幼儿园100所以上，新增学位1万个以上，保持公办幼儿园在园幼儿占比50%以上。