权威发布！2022年洛阳市义务教育阶段招生入学工作政策解答

今日，洛阳市教育局微信公众号发布“2022年洛阳市义务教育阶段招生入学工作政策解答”。

今日，洛阳市教育局微信公众号发布“2022年洛阳市义务教育阶段招生入学工作政策解答”。

一、义务教育阶段招生入学的报名方式是什么？

答：采取“网上+现场”的方式报名。

二、新生报名前需要做哪些准备？

答：1.家长须关注“洛阳市教育局”官方的微信公众号，认真查看公众号发布的招生方案和各城市区的学校划片范围，明确新生所属类别和学区；

2.根据方案要求准备好相关证件的原件和复印件；

3.注意报名的时间安排。

三、招生入学报名时间和安排是什么？

答：1.8月2日8:00至6日18:00网上信息采集。监护人登录“河南省义务教育招生服务平台”(小学招生网址：http://ywzs.jyt.henan.gov.cn/xxzs/、初中招生网址：http://ywzs.jyt.henan.gov.cn/czzs/，手机或电脑均可登录)完善学生基本信息，报名辖区内学校，并按要求上传相关证明材料。在完成网上信息采集后，适龄儿童少年及其监护人还需在规定时间内到报名学校完成现场资格审核。

2.8月6日18：00，招生服务平台自动关闭。

3.8月2日至7日现场资格审核。已在招生服务平台报名的适龄儿童少年及其监护人需携带相关证明材料到报名的辖区内学校进行现场资格审核。

4.8月8日至9日公办学校公布录取结果。公办学校通过适当方式(公布方式应提前告知)向报名的适龄儿童少年家长公布录取结果。

5.8月8日至14日民办学校电脑派位及录取。民办学校进行报名、直升数据整理、公布电脑派位学校、现场电脑派位、公布录取结果、学生到校报到等工作。

6. 8月15日至16日补录。未被任何学校录取的由区教育行政部门统筹安排到公办学校。

四、如何进行网上报名登记？

答：在规定时间内登录“河南省义务教育招生服务平台”

小学招生网址：http://ywzs.jyt.henan.gov.cn/xxzs/

初中招生网址：http://ywzs.jyt.henan.gov.cn/czzs/

手机端可通过“洛阳市教育局”微信公众号底下的“小学招生”或“初中招生”的报名入口进入报名页面。按要求注册、登录并如实仔细填写学生信息、监护人信息、户籍信息、房产信息等，请仔细核对证件编号等重要信息，上传的证件照片要完整清晰。检查无误后再确认提交。

五、怎样才算网上报名成功了？

答：家长在8月2至7日内完成网上报名和现场审核后，教育将联合公安、自然资源、卫健、住建、国资等部门对适龄儿童少年入学申请材料进行审核。审核通过的，学校将以适当的方式通知家长，家长需提前了解学校的公布方式；审核没有通过的，可以通过登录报名平台查询未通过原因，并请重新提交材料申报。

六、我的孩子是2016年9月5日出生，可以报名小学入学吗？

答：不行。一年级只能招收年满6周岁即2016年8月31日(含8月31日)前出生的儿童。

七、是否可以报名两所学校？

答：不可以。一名适龄儿童只能选择1所公办学校或1所民办学校。

八、招生服务平台的登录账号忘记了怎么办？可以重新注册吗？

答：一名新生的身份证号只能注册一个账号，不能多次注册，家长注册好账号后应妥善保存，以免遗忘。如果真的遗忘了，可以联系新用户注册时选择的报名点学校，由报名点学校平台管理员告知其登录账号。密码遗忘可以通过注册的手机号码找回。

九、不会网上注册怎么报名？

答：对操作确有困难的适龄儿童少年及其监护人可携带相关证明材料在规定时间内到划片学校进行现场报名。

十、现场审核需提交什么资料？

答：已在招生服务平台报名的适龄儿童少年及其监护人需携带相关证明材料(户口簿、房屋所有权证、父母身份证)到报名的辖区内学校进行现场资格审核。

十一、进城务工人员随迁子女现场审核需提交什么资料？

答：进城务工人员随迁子女及其监护人需提供居住证或务工凭证(父母一方与用人单位签订的劳动合同或市场监管部门颁发的营业执照)、户籍所在地的户口簿、父母身份证。

十二、持偃师、孟津户口的适龄儿童少年如何对待？

答：孟津区、偃师区招生范围和方式与往年相同，保持不变。

十三、民办学校如何招生？

答：民办学校的招生范围限于审批地行政区域；对市级审批的有寄宿条件的民办学校，可面向市辖区招生。对报名人数未超过招生计划的民办学校，实行“注册入学，直接录取”；对报名人数超过招生计划的一年级和七年级民办义务教育学校，实行电脑随机录取。九年一贯制、十二年一贯制民办学校，具有该小学6年连续学籍的应届毕业生可通过该校初中部的直升方式入学，学校直升方式入学学生人数不能超出该校七年级的招生计划；若符合条件的直升人数超过该校七年级的招生计划，也要通过电脑随机录取。小学一年级不能通过直升方式入学。

十四、网上申请报名遇到困难怎么办？

答：可以拨打所在县区的招生咨询电话。

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