洛阳深入挖掘非遗资源 实施非遗保护传承工程

揉泥、捏制、塑形、雕琢……不一会儿，原本粗糙的泥坯上出现一张生动的笑脸。近日，在洛阳市涧西区珠江路街道新时代文明实践所里，62岁的李明甫正在给社区居民们讲解彩塑制作的诀窍。
揉泥、捏制、塑形、雕琢……不一会儿，原本粗糙的泥坯上出现一张生动的笑脸。近日，在洛阳市涧西区珠江路街道新时代文明实践所里，62岁的李明甫正在给社区居民们讲解彩塑制作的诀窍。
揉泥、捏制、塑形、雕琢……不一会儿，原本粗糙的泥坯上出现一张生动的笑脸。近日，在洛阳市涧西区珠江路街道新时代文明实践所里，62岁的李明甫正在给社区居民们讲解彩塑制作的诀窍。
彩塑是我国民间传统的造型艺术，以泥土为原料，由手工捏制而成，或素或彩，或人物或动物，造型多样。李明甫是省级非物质文化遗产代表性项目李氏彩塑的传承人，自幼随父亲学习彩塑制作技艺，创作彩塑作品千余件。
为了把彩塑这门非遗技艺传承好、弘扬好，近年，李明甫不仅义务给社区居民授课，而且坚持利用节日和学校寒暑假等，义务教孩子们学习彩塑。“我的技艺是祖传的，我希望毫无保留地把它传给大众。”李明甫说，看到越来越多的人接触彩塑、喜欢彩塑，他对这项技艺的传承充满信心。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605