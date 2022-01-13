洛阳深入挖掘非遗资源 实施非遗保护传承工程

揉泥、捏制、塑形、雕琢……不一会儿，原本粗糙的泥坯上出现一张生动的笑脸。近日，在洛阳市涧西区珠江路街道新时代文明实践所里，62岁的李明甫正在给社区居民们讲解彩塑制作的诀窍。

揉泥、捏制、塑形、雕琢……不一会儿，原本粗糙的泥坯上出现一张生动的笑脸。近日，在洛阳市涧西区珠江路街道新时代文明实践所里，62岁的李明甫正在给社区居民们讲解彩塑制作的诀窍。

彩塑是我国民间传统的造型艺术，以泥土为原料，由手工捏制而成，或素或彩，或人物或动物，造型多样。李明甫是省级非物质文化遗产代表性项目李氏彩塑的传承人，自幼随父亲学习彩塑制作技艺，创作彩塑作品千余件。

为了把彩塑这门非遗技艺传承好、弘扬好，近年，李明甫不仅义务给社区居民授课，而且坚持利用节日和学校寒暑假等，义务教孩子们学习彩塑。“我的技艺是祖传的，我希望毫无保留地把它传给大众。”李明甫说，看到越来越多的人接触彩塑、喜欢彩塑，他对这项技艺的传承充满信心。