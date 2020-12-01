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洛阳市自然资源和规划局采取19项措施持续提升自然资源要素保障能力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳自然资源和规划 2022.06.09 11:32

　　洛阳市自然资源和规划局深入贯彻落实国务院稳住经济一揽子政策措施和省、市稳经济部署，经深入研究并广泛征求相关部门支持，通过19项措施，持续提升我市自然资源要素保障能力。

　　一、统筹规划空间，优化园区用地结构

　　科学编制各级各类国土空间规划，促进各类要素向产业园区集聚。支持工业主导型产业园区提高物流服务水平，合理增加工业和仓储用地占比；支持产城融合型产业园区合理增加科技研发、企业总部、公共服务配套等功能，提升商业配套服务水平与人居环境空间品质。

　　二、明确划定边界，合理保障园区产业用地规模

　　在市县国土空间规划编制中，按照不低于城镇建设用地总规模25%，力争达到30%的比例划定工业用地保护红线。在开发区国土空间规划编制中，保障产业用地比例不低于60%。

　　三、优化过渡期国土空间用地规划管理

　　在国土空间规划批准生效前的过渡期，原经依法批准的土地利用总体规划、城乡规划仍继续执行；选址在近期城镇开发边界内的城镇建设用地以及选址在近期城镇开发边界外的乡村建设用地，不涉及永久基本农田和生态红线、符合过渡期规划一致性要求，县区政府承诺纳入国土空间规划后，按符合规划报批用地。

　　四、加大项目用地保障力度，全力保障产业发展空间

　　持续强化“项目为王”指导思想，坚持“土地要素跟着项目走”，专人专班强化用地保障，建立重点项目用地预审和土地报批台账，加大年度土地利用计划统筹调剂力度，对纳入国家重大项目清单、省市重点项目清单、省级先进制造业和新兴产业清单、两新一重的产业项目、“三个一批”项目用地应保尽保。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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