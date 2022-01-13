全市自然资源和规划工作会议提出：落实棚改建成交付三年行动计划

11日，记者从洛阳市自然资源和规划局召开的全市自然资源和规划工作会议上获悉，全市自然资源系统将深入开展“四大行动”，统筹抓好用地保障、空间优化、营商环境优化等重点工作，为市委市政府各项工作部署做好用地与规划保障。

11日，记者从洛阳市自然资源和规划局召开的全市自然资源和规划工作会议上获悉，全市自然资源系统将深入开展“四大行动”，统筹抓好用地保障、空间优化、营商环境优化等重点工作，为市委市政府各项工作部署做好用地与规划保障。

按照部署，今年全市自然资源和规划系统将着力开展“四大行动”。

——“农耕房”整治行动，全市将秉持坚决遏制增量、加快处置存量、坚持疏堵结合的工作原则，以“零容忍”的态度查处新增乱占耕地建房问题，同时安排农民建房用地指标，切实保障农民合理建房用地需求。

——矿山生态修复行动，各县9月底将完成县级“十四五”国土空间生态修复规划编制，落实修复主体责任，督促做好矿山生态修复工作。

——问题楼盘化解行动，落实棚改建成交付三年行动计划，分类建立问题楼盘等项目台账，尽快推进安置房项目顺利实施。

——低效用地盘活行动，严格落实“增存挂钩”机制，将计划指标配置与处置存量土地挂钩，促进各县区积极完成盘活存量土地任务。

按照部署，2022年，全市自然资源规划系统还将在保障市委市政府中心工作上持续加力，精准保障用地，坚持“要素跟着产业走、要素跟着企业走、要素跟着项目走”，积极推进呼南高铁豫西通道、高中外迁等重大项目落地实施，确保“三个一批”项目用地保障率达到100%，力争全年盘活低效产业用地7457亩。在优化空间上持续加力，聚焦产业发展，合理确定各类开发区四至边界，确保产业用地不低于60%；聚焦城市提质，加强城市风貌管控，在城市主要节点打造契合我市地域文化的城市景观小品，全力提升城市颜值；聚焦乡村振兴，分批分类优化村庄规划成果。在优化营商环境上持续加力，突出创新引领，全面推行“一件事一次办”“有诉即办”“交房即发证”等改革，开辟“绿色通道”。持续推进管理权限下放，建立健全责任划分机制，厘清市局和县局的职责边界，细化下放权限的内容、方式以及具体运行办法，确保权限下放规范运行，助推放权赋能工作取得实效。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）