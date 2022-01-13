“90后”皮雕青年：将潮流文化带进社区

拼贴、打磨、烫金、锁边……昨日上午，在涧西区长春社区的一间沿街商铺里，皮雕师驰子全神贯注地创作。她用扁刀、锤子等工具，将事先设计好的图形刻在一张巴掌大小的牛皮上。

张驰（站立者）正在讲课

拼贴、打磨、烫金、锁边……昨日上午，在涧西区长春社区的一间沿街商铺里，皮雕师驰子全神贯注地创作。她用扁刀、锤子等工具，将事先设计好的图形刻在一张巴掌大小的牛皮上。

驰子名叫张驰，是土生土长的洛阳人，生于1990年的她，大学主修油画专业，毕业后在北京、上海等城市从事皮雕行业。2017年，她获得中国(深圳)首届国际皮雕艺术博览会暨皮雕艺术大赛色彩画高级组第二名，在圈内小有名气，去年回到洛阳发展。

“创作需要持续的文化供给，洛阳可以输出的文化太多了。”张驰说，皮雕是一门很有魅力的艺术，可以带动居民参与，制作手链、皮带、耳环等装饰品，“我们与社区合作，招募喜爱皮雕的志愿者，让他们成为我们团队的成员，为他们提供就业岗位”。

张驰作品

46岁的姜彩霞就是张驰团队的成员之一。“我一直对做手工感兴趣，一次偶然的机会加入进来，不仅学会了制作皮雕作品，还在家门口找到了满意的工作。”姜彩霞说，从志愿者到学徒再到团队成员，她跟着这支“90后”团队找到了激情和活力，如今她能够独立接单制作皮雕作品。

长春社区党委书记何谦说，张驰的皮雕课程吸引了不少中老年人参与，其中一些人希望加入张驰的团队，“中老年人对皮雕的接受程度和喜爱程度远超我们的预期”。

截至目前，长春社区已举办多场皮雕制作志愿服务活动，吸引了近百名社区居民参与。张驰已被纳入“社区能人库”，日后将在更多的社区文化活动中发挥作用。按照计划，长春社区将与张驰团队开展深度合作，立足辖区苏式建筑群多、工业遗产丰富等优势，利用皮雕技艺打造社区文创产品。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图）