国网嵩县供电公司：当好电力“陪考人” 交出保电满意卷

6月7日，国网嵩县供电公司组织青年志愿服务者在嵩县一高等考点附近搭建帐篷设置爱心高考服务站，为考生和家长准备矿泉水、休息椅、防暑应急药品等备用急用物品，助力莘莘学子安心迎考。

6月7日，国网嵩县供电公司组织青年志愿服务者在嵩县一高等考点附近搭建帐篷设置爱心高考服务站，为考生和家长准备矿泉水、休息椅、防暑应急药品等备用急用物品，助力莘莘学子安心迎考。

为确保2022年高考期间全县电网安全稳定运行，国网嵩县供电公司提前谋划，召开高考保电工作部署会，成立了高考保供电领导小组，制定了具体工作措施和事故应急处理方案，并对涉及高考保电的线路和设备进行全面巡视排查，对高考期间信息传递、应急协同和后勤保障做了详细的分析部署。同时，组织共产党员服务队再次对高考现场及涉及变电站、环网柜、沿途线路及变电站设备等开展特巡特护，严格落实各项保电措施，密切关注考点内供电设备的运行情况，确保考试期间辖区各考点安全可靠供电。