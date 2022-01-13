洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中原客家先民南迁圣地纪念碑：客家人寻根溯源的精神地标
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 17:15

　　近日，走进偃师区虎头山森林公园，雄伟气魄的“中原客家先民南迁圣地纪念碑”显得格外瞩目。

　　这是一座记录客家人南迁历史的纪念碑。纪念碑以古朴典雅、庄重大气为主要风格，坐落于十七步台阶的两层方坛之上，十七步台阶寓意着客家先民从首次南迁迄今已走过了1700多年的历程。碑体和基座净高11.1米，台阶高2.55米，总体高度13.6米，以粉红色花岗岩雕刻、建造而成，基座四周雕刻着表现客家先民南迁及客家人发展历史的浮雕。

　　这是一座让人思念家乡的纪念碑。纪念碑以代表着“万姓归宗”“宗地”的中国古代礼器“琮”和以家的象征“门”为主要元素，结合晋代的龙纹、连理牡丹、祥云瑞兽等图案设计而成。顶部圆形碑体刻有“客”字和祥云纹样，其上是取自故宫华表“望君归”造型的瑞兽，瑞兽面朝客家先民当年离开故土的东南方向，喻义祖根地父老乡亲盼望离乡的游子回归故乡。

　　洛阳市客家文化研究会名誉会长、著名文史学者徐金星介绍，客家先民第一次迁徙是1700多年前的“永嘉之乱”之后，洛阳城陷落，大批中原士族、百姓举族南迁，史称“衣冠南渡”。这次大迁徙的人数达百万之众，是规模最大的一次南迁。后来，客家先民又有四次大规模的迁徙。

　　经过多次辗转迁移，客家人遂在各地安身立命、世代繁衍，逐渐形成了一个在语言、民情、风俗、文化等方面与中原汉族既割舍不断又相对独立的客家民系，分布在世界各地。

　　“君从哪里来？来自黄河边。”生活在南方各省和海外各地的客家人，讲河洛话，建洛阳镇，修洛阳桥，世世代代怀念着故土。近年来，越来越多的客家人来到以洛阳为中心的河洛地区寻根问祖，“根在河洛”已得到全球华人的广泛认同。

　　2007年8月，在洛阳偃师举办的“客家先民首次南迁出发地国际学术研讨会”上，与会专家一致认为，汉魏洛阳故城是客家先民首次南迁的最重要、最具代表性的出发地。2009年9月，来自世界各地的客家代表齐聚偃师虎头山，修建竖立了“中原客家先民南迁圣地纪念碑”，为全球客家人寻根溯源提供了一个独特的精神地标。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 杨凤轩 通讯员 薛锦涛 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳火车站南广场改造工程成效初显 售...
  • 权威发布！洛阳市城市区分配生名额已出！
  • 端午假期带上装备 洛阳这些免费露营地...
  • 不说晚安！在洛阳来一场浪漫的夜游吧
  • 洛阳将在6月底前向各城市区下放部分城...
  • “戴口罩”“扫码”正式入法！洛阳明...
  • 小浪底南岸灌区总干渠全线贯通【视频】
  • 实施五大行动！洛阳多措并举建设数字强市
  • 高温持续 洛阳开启高温“超长待机”模式
  • 新伊高速公路新安县段项目加紧推进
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    口袋公园

    凌霄花

    翠鸟

    小荷才露尖尖角
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605