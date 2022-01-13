中原客家先民南迁圣地纪念碑：客家人寻根溯源的精神地标

近日，走进偃师区虎头山森林公园，雄伟气魄的“中原客家先民南迁圣地纪念碑”显得格外瞩目。

近日，走进偃师区虎头山森林公园，雄伟气魄的“中原客家先民南迁圣地纪念碑”显得格外瞩目。

这是一座记录客家人南迁历史的纪念碑。纪念碑以古朴典雅、庄重大气为主要风格，坐落于十七步台阶的两层方坛之上，十七步台阶寓意着客家先民从首次南迁迄今已走过了1700多年的历程。碑体和基座净高11.1米，台阶高2.55米，总体高度13.6米，以粉红色花岗岩雕刻、建造而成，基座四周雕刻着表现客家先民南迁及客家人发展历史的浮雕。

这是一座让人思念家乡的纪念碑。纪念碑以代表着“万姓归宗”“宗地”的中国古代礼器“琮”和以家的象征“门”为主要元素，结合晋代的龙纹、连理牡丹、祥云瑞兽等图案设计而成。顶部圆形碑体刻有“客”字和祥云纹样，其上是取自故宫华表“望君归”造型的瑞兽，瑞兽面朝客家先民当年离开故土的东南方向，喻义祖根地父老乡亲盼望离乡的游子回归故乡。

洛阳市客家文化研究会名誉会长、著名文史学者徐金星介绍，客家先民第一次迁徙是1700多年前的“永嘉之乱”之后，洛阳城陷落，大批中原士族、百姓举族南迁，史称“衣冠南渡”。这次大迁徙的人数达百万之众，是规模最大的一次南迁。后来，客家先民又有四次大规模的迁徙。

经过多次辗转迁移，客家人遂在各地安身立命、世代繁衍，逐渐形成了一个在语言、民情、风俗、文化等方面与中原汉族既割舍不断又相对独立的客家民系，分布在世界各地。

“君从哪里来？来自黄河边。”生活在南方各省和海外各地的客家人，讲河洛话，建洛阳镇，修洛阳桥，世世代代怀念着故土。近年来，越来越多的客家人来到以洛阳为中心的河洛地区寻根问祖，“根在河洛”已得到全球华人的广泛认同。

2007年8月，在洛阳偃师举办的“客家先民首次南迁出发地国际学术研讨会”上，与会专家一致认为，汉魏洛阳故城是客家先民首次南迁的最重要、最具代表性的出发地。2009年9月，来自世界各地的客家代表齐聚偃师虎头山，修建竖立了“中原客家先民南迁圣地纪念碑”，为全球客家人寻根溯源提供了一个独特的精神地标。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 杨凤轩 通讯员 薛锦涛 文/图)