疫情防控措施不力 伊滨区4家商户被关停

今日记者从伊滨区市场监管局获悉，因落实疫情防控措施不力，该区4家商户被关停。

今日记者从伊滨区市场监管局获悉，因落实疫情防控措施不力，该区4家商户被关停。 今日记者从伊滨区市场监管局获悉，因落实疫情防控措施不力，该区4家商户被关停。 据悉，伊滨区市场监管局在指导辖区商户开展日常生产经营的同时，常态化严格落实各项防疫措施，执法人员对辖区药店、商超等重点场所进行排查，督促其落实“戴口罩、测体温、扫场所码”等疫情防控措施。今日，伊滨区监管局庞村市场监管所执法人员在检查中，发现有4家商户落实疫情防控措施不力，对其进行关停处理。 这4家商户分别是： 洛阳华芝堂药业有限公司 河南鲲鹏药业有限公司伊滨区庞村百草堂二店 洛阳祥购商贸有限公司 洛阳市伊滨区庞村镇新阳光超市 (洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 段保辉)（图片由伊滨区市场监管局提供）