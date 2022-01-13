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伊滨区推出“科创贷” 助力科技产业新城建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 18:09

　　26日，洛阳市伊滨区举行“科创贷”、乡村振兴暨政银企合作签约仪式，在全市各县区率先推出“科创贷”风险补偿机制，助力科技产业新城建设。

　　近年来，伊滨区着力打造以创新为动力、以科技产业为支撑、以现代社区为主要形态的现代化城市，努力成为洛阳先进科技产业项目最集中，重大创新平台最集中，高端人才、年轻人才最集中的发展高地。随着大量产业项目入驻、科技创新平台落地及城市提质、乡村振兴全面推进，伊滨对金融机构、金融产品、金融信贷的需求日益强劲。该区出台一系列优惠政策，从资金奖补、房屋补贴、用地扶持等方面给予支持，大力招引各类金融机构入驻伊滨，并规划建设了金融岛、基金小镇，全力打造“金融生态圈”，为全市经济发展提供有力支撑。此次在全市率先推出“科创贷”风险补偿机制，着力发挥财政资金引领和杠杆作用，撬动银行授信额度并加大贷款风险补偿力度，与银行共同分担风险，解决了高成长性企业资产少、融资难、融资贵、贷款期限短等难点痛点，架起了连接银行、政府、企业的桥梁。

　　签约仪式上，伊滨区管委会与中国银行洛阳分行、建设银行洛阳分行签订了《战略合作协议》。按照《战略合作协议》，中国银行洛阳分行和建设银行洛阳分行将在五年内向伊滨区授信总额150亿元，为打造伊滨科技城和乡村振兴提供强有力的金融支撑。

　　伊滨区管委会还与中国银行、建设银行、郑州银行、光大银行等4家银行的驻洛分支机构签订《伊滨区科技及中小微企业“科创贷”业务合作协议》，与郑州银行洛阳分行签订《科技产业社区合作意向协议》，与农业银行洛阳分行签订《“政府风险补偿基金+贷款对象”业务模式合作协议》。参加签约仪式的4家银行分别与伊滨区7家企业签订《“科创贷”意向协议》，将为7家企业新增贷款4400万元。农业银行洛阳分行与伊滨区庞村镇东庞村社区签订《乡村振兴意向贷款协议》，将为该社区新增乡村振兴意向贷款2000万元。

　　为有效发挥金融在加快推进农业农村现代化中的作用，为乡村振兴提供多样化金融服务，促进城乡融合发展，伊滨区专门拿出1000万元风险补偿基金，支持农行为区内农户、脱贫户、监测户、小微企业等提供贷款支持。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张若含 雷静）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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