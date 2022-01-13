洛阳市全国文明典范城市创建观摩——伊滨区【视频】

20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动第一组到伊滨区观摩。 20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动第一组到伊滨区观摩。 观摩组先后走进伊滨区玉泉新零售街区、伊滨区中央公园、司马社区等地，实地察看城市提质项目建设成效。 作为明日新城，伊滨区按照伊滨科技新城的建设定位，着力打造活力伊滨、魅力伊滨、生态伊滨、人文伊滨、智慧伊滨、幸福伊滨。 观摩中，到处充满活力的发展态势，令观摩组成员感叹——伊滨正青春！(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 文/图/视频)