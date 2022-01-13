27日，市纪委监委领导班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要指示，以郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件为镜鉴，充分发挥纪检监察职能作用，以精准监督问责唤醒防汛责任意识，切实维护人民群众生命财产安全。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并作总结讲话。

27日，市纪委监委领导班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要指示，以郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件为镜鉴，充分发挥纪检监察职能作用，以精准监督问责唤醒防汛责任意识，切实维护人民群众生命财产安全。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并作总结讲话。

市纪委监委领导班子高度重视这次专题民主生活会，会前扎实做好学习研讨，深入查摆存在问题，认真撰写对照检查材料，为开好这次民主生活会奠定了坚实基础。会上，李保国代表市纪委监委领导班子作对照检查并带头开展检视剖析，其他班子成员逐一发言，严肃开展批评和自我批评，达到了预期效果。

李保国在总结讲话时强调，要加强政治建设，提高政治站位，切实树牢人民至上、生命至上理念，进一步提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动践行“两个维护”。要不断改进作风，提升能力素质，紧紧围绕纪检监察干部最突出的能力和作风短板，有力有序推进“能力作风建设年”活动，进一步提升捍卫“两个确立”、服务中心大局、“治未病”、“治已病”等“七种能力”，树立忠诚护党、亲民爱民、求真务实、敢于斗争等“七种作风”，真正把坚持严的主基调和激励党员干部担当作为高度统一起来，积极倡树“当干部必作为、让干部敢作为、促干部想作为”的鲜明导向。要忠诚履职尽责，提升监督质效，认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，紧盯市委部署的“三项重点工作”，突出问题导向、结果导向，加大督导检查力度，以精准监督问责推动各项工作部署落地见效，为洛阳经济社会高质量发展提供坚强保障。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）