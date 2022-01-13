洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

邻里中心，打通社区服务“最后一公里”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.05.30 08:17

　　步行不超过15分钟，就医、养老、买菜、购物、休闲、娱乐、社区服务“一站式”搞定！我市谋划建设集医疗卫生、养老服务、文化娱乐等功能于一体的邻里中心，打造高水平社区服务综合体，引来市民关注。

　　邻里中心，是一种新型社区服务模式。按照新加坡等地的经验，邻里中心不同于传统社区服务沿街为市的“小而散”，而是从“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”，集成许多公共服务功能，满足人们多样化的需求，是“15分钟社区生活圈”的中心。

　　社区虽小，却连着千家万户。我国城市居民平均约75%的时间在居住社区中度过，而且，90%左右的老年人都居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老。随着生活水平的提升，市民对居住社区建设发展，享受更完善的基本公共服务、更便利的居住生活，提升居住品质都有更高期待。疫情发生以来，一个功能完善的社区，成为防疫的“稳定器”。建设邻里中心，增强社区公共服务能力，成为未来社区的转型方向。

　　近年，我市一些社区结合自身特色，“试水”邻里中心建设。有的引入专业组织和机构，提供老年人娱乐教育、亲子智慧课堂、医疗服务等特色服务；有的招揽社区能人和志愿者，设立手工坊、读书阅览室、多功能活动厅……在邻里中心，居民可享受更多公共服务，既方便了生活，加强了社区互动，又让城市有了“人情味”。然而，由于规划建设起点较低、市场化运作不足、体制机制还不完善，这些邻里中心的服务业态不全、供给有限，特别是养老、医疗、购物等居民关心的服务功能欠缺。因此，打造邻里中心“升级版”，成为洛阳城市提质的重点之一。

　　市民生活的多元化，呼唤丰富多样的社区公共服务新场景。加快打造邻里中心，打通社区服务“最后一公里”，不妨围绕居民的精细化需求，补齐社区设施建设和管理服务的短板，从根本上提升社区的综合品质，逐渐将邻里中心打造成社会生活共同体，让居民感受“家门口的幸福”！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涧西区中弘中央广场社区：采摘枇杷 居...
  • 喜迎二十大 阅读颂辉煌！洛阳今年年底...
  • 洛阳交警发布提醒：车主、驾驶人抓紧备案
  • 洛阳市委宣传部领导班子召开郑州“7·2...
  • 6月1日起，洛阳解除城市区机动车尾号限行
  • “孩子王”邓亚萍：与留守儿童欢庆“...
  • 追忆豫剧大师马金凤：一句“我爱洛阳...
  • 塔湾街道新时代文明实践所：烹制文化...
  • 洛阳市政府班子召开郑州“7·20”特大...
  • 迎“六一”，邓亚萍与培智学校孩子们...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    口袋公园

    凌霄花

    翠鸟

    小荷才露尖尖角
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605