邻里中心，打通社区服务“最后一公里”

步行不超过15分钟，就医、养老、买菜、购物、休闲、娱乐、社区服务“一站式”搞定！我市谋划建设集医疗卫生、养老服务、文化娱乐等功能于一体的邻里中心，打造高水平社区服务综合体，引来市民关注。

步行不超过15分钟，就医、养老、买菜、购物、休闲、娱乐、社区服务“一站式”搞定！我市谋划建设集医疗卫生、养老服务、文化娱乐等功能于一体的邻里中心，打造高水平社区服务综合体，引来市民关注。

邻里中心，是一种新型社区服务模式。按照新加坡等地的经验，邻里中心不同于传统社区服务沿街为市的“小而散”，而是从“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”，集成许多公共服务功能，满足人们多样化的需求，是“15分钟社区生活圈”的中心。

社区虽小，却连着千家万户。我国城市居民平均约75%的时间在居住社区中度过，而且，90%左右的老年人都居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老。随着生活水平的提升，市民对居住社区建设发展，享受更完善的基本公共服务、更便利的居住生活，提升居住品质都有更高期待。疫情发生以来，一个功能完善的社区，成为防疫的“稳定器”。建设邻里中心，增强社区公共服务能力，成为未来社区的转型方向。

近年，我市一些社区结合自身特色，“试水”邻里中心建设。有的引入专业组织和机构，提供老年人娱乐教育、亲子智慧课堂、医疗服务等特色服务；有的招揽社区能人和志愿者，设立手工坊、读书阅览室、多功能活动厅……在邻里中心，居民可享受更多公共服务，既方便了生活，加强了社区互动，又让城市有了“人情味”。然而，由于规划建设起点较低、市场化运作不足、体制机制还不完善，这些邻里中心的服务业态不全、供给有限，特别是养老、医疗、购物等居民关心的服务功能欠缺。因此，打造邻里中心“升级版”，成为洛阳城市提质的重点之一。

市民生活的多元化，呼唤丰富多样的社区公共服务新场景。加快打造邻里中心，打通社区服务“最后一公里”，不妨围绕居民的精细化需求，补齐社区设施建设和管理服务的短板，从根本上提升社区的综合品质，逐渐将邻里中心打造成社会生活共同体，让居民感受“家门口的幸福”！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）