徐衣显主持召开市政府第111次常务会议

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第111次常务会议，学习贯彻全国、全省稳住经济大盘会议精神，研究我市经济运行、楼宇经济、医疗合作、招商项目等工作。

市政府第111次常务会议要求

分秒必争二季度千方百计稳增长

马上行动抢机遇奋力实现双过半

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第111次常务会议，学习贯彻全国、全省稳住经济大盘会议精神，研究我市经济运行、楼宇经济、医疗合作、招商项目等工作。

会议学习了全国、全省会议精神，通报了全市经济运行情况，各县区围绕上半年“双过半”目标和重点任务进行了发言，市政府分管领导部署了相关工作。关于做好二季度经济工作，徐衣显强调，一要坚持分秒必争，确保稳中有进。各地各相关部门要迅速行动、快速反应，抢抓国家、省稳增长等政策机遇，危中求机、化危为机，具体细致抓调度，千方百计稳增长，落实和出台有效措施，确保上半年时间任务“双过半”。二要全力助企纾困，保住市场主体。推动惠企政策直达企业、精准滴灌，完善“四保”企业配套政策，优先将规上企业、十大产业相关企业纳入“四保”白名单，制定企业闭环管理指导意见，强力推进升规纳统，多措并举稳住就业，确保企业稳定生产。三要坚持“项目为王”，扩大有效投资。紧盯国家投资导向、我市产业主导方向，积极对接谋划专项债项目，精准招商引进市场化项目，完善手续提前开工一批，保障要素加快推进一批，紧盯进度投产达效一批，以项目扩投资、促增长、强支撑。四要融合线上线下，激活消费潜能。坚持目标导向问题导向相结合、短期支撑长期促进相兼顾，制定更加有效的促消费政策，6月底前开展商贸领域促消费活动50场以上。强化平台思维和市场意识，大力发展直播经济、网红经济，培育网红运营专业经纪平台，扩大线上消费规模。实施差别化住房信贷政策，满足群众多元化购房需求。五要强化服务保障，力保丰产丰收。完善“三夏”农机跨区作业应急处置方案，科学有序完成夏粮抢收任务，确保颗粒归仓、丰产丰收，坚决扛起粮食安全政治责任。严格执行粮食收购惠民政策，落实粮食收购资金，有效促进农民增收。六要防范重大风险，兜牢安全底线。坚持守土有责、守土尽责，有序解决“双拖欠”问题，加快自建房清理整治，持续抓好常态化疫情防控、安全生产、信访稳定、风险防范等工作，坚决守住安全底线，确保社会大局稳定。

会议研究了盘活闲置楼宇支持产业发展工作。徐衣显强调，要坚持边盘活、边招商，腾笼换鸟、集聚利用，精心谋划沉浸式文旅文创、电子商务等风口产业，大力引进高端业态企业总部，形成主体功能明确、资源配置合理、产业联动互促、发展质效更高的楼宇经济发展新格局。

会议研究了国家呼吸区域医疗中心建设事宜。徐衣显强调，要坚持公益属性，强化服务保障，全力支持医疗中心开展技术研究、学科发展、人才培养等，打造立足洛阳、惠及全省、辐射周边的国家呼吸区域医疗中心。

会议还研究了市税务局集体和个人记功等事宜。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)