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5月底前，洛阳在全市开展免费核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 23:03

　　23日晚间，记者从洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，即日起至5月31日，洛阳市在全市范围内开展免费核酸检测。

　　为及时发现新冠肺炎病毒潜在感染者，落实“四早”要求，洛阳市疫情防控指挥部办公室决定在全市范围内开展免费核酸检测工作。

　　市疫情防控指挥部办公室相关负责人介绍，免费人员包括有核酸检测需要的所有核酸检测对象，尤其是近期返洛人员以及我市公布的27类重点人员要应检尽检，免费检测时间从5月23日至5月31日。

　　该负责人提醒，此次免费核酸检测，各医疗机构原则上采用20合1混采检测方式。前往参加核酸采样的市民需注意，采样时间应与上次核酸检测采样时间间隔24小时以上，与新冠疫苗接种时间间隔48小时以上。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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