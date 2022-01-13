最大最专业！洛阳首个青少年儿童社区健身中心投入试运营【视频】

匍匐前进、跳横箱、走平衡木、单杠上翻……近日，作为洛阳市社区健身中心的一项内容，洛阳目前最大最专业的青少年儿童社区健身中心——定鼎门社区少儿运动中心投入试运营。

匍匐前进、跳横箱、走平衡木、单杠上翻……近日，作为洛阳市社区健身中心的一项内容，洛阳目前最大最专业的青少年儿童社区健身中心——定鼎门社区少儿运动中心投入试运营。孩子们在这里参加各类体适能项目练习，释放运动天性，享受快乐。

定鼎门社区少儿运动中心位于洛龙区开元路街道办事处定鼎门社区太康路与广利街交叉口西南角，面积1200平方米，按照2-12岁不同年龄阶段布局体育运动项目，培养少年儿童运动爱好和兴趣，掌握1项以上运动技能。

该运动中心根据不同年龄段的青少年儿童设置不同的运动项目：针对2-3岁幼童，设置有亲子游乐、锻炼设施等项目；针对3-7岁儿童，设置少儿体适能(跑、跳、攀爬、躲闪、平衡)类项目以及少儿篮球、橄榄球、棒球、击剑、平衡车、轮滑、体操、田径等项目；针对7-12岁学生，配置中招体育专业健身器械，配合室内场地和户外场地，长期提供专业的赛事活动和培训服务。

该项目将惠及周边1.5万余名少年儿童和初小学生参与运动锻炼，为洛阳市青少年儿童健身运动打造一站式解决方案。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 李恒）